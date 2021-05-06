FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 628

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SanAlex:   почему нет? - а когда? - что должно произойти для разворота???

Дык где то выше уже выкладывал вид со своей колокольни на КАД

 - пока он под пробитой трендовой - михи на поляне пируют...

Обратно пробьют трендовую - какая то часть мишек отвалится - будет уже фифти-фифти - дальше в падёж или разворачиваемся...

- - -

Так то у каждого своя тактика, помимо своих картин и опыта... может тебе ножи ловить интересно

 - тогда естесственно надо на каждом экстремуме вставать в позу. Это получается идти нужно сеткой, если депа хватит...

[Удален]  
Dikons:

Дык где то выше уже выкладывал вид со своей колокольни на КАД

 - пока он под пробитой трендовой - михи на поляне пируют...

Обратно пробьют трендовую - какая то часть мишек отвалится - будет уже фифти-фифти - дальше в падёж или разворачиваемся...

- - -

Так то у каждого своя тактика, помимо своих картин и опыта... может тебе ножи ловить интересно

 - тогда естесственно надо на каждом экстремуме вставать в позу. Это получается идти нужно сеткой, если депа хватит...

ну не-знаю, тактика конечно у всех разная, я пытаюсь научить себя тактики - не нервничать и идти по плану.

ну не знаю 

 
SanAlexну не-знаю, тактика конечно у всех разная, я пытаюсь научить себя тактики - не нервничать и идти по плану.

Это и хорошо...

и я тоже имею свои подходы. И если франка вижу в районе 0.8000 (ниже БШ скорее всего не даст упасть)

 - то и все входы на любые пары рассматриваю с этого ракурса. Если какая поза получается против этого - то в откат, бегло чё нить оттяпать

 и выпрыгнуть. Сёдня к примеру спрыгнул с фунта и золота, даже при том, что они были в этом ракурсе... Н4 пробили - и уже спрыгнул.

Жим-жим то не железный (Деп не резиновый) - лишние риски...

[Удален]  
Dikons:

Это и хорошо...

и я тоже имею свои подходы. И если франка вижу в районе 0.8000 (ниже БШ скорее всего не даст упасть)

 - то и все входы на любые пары рассматриваю с этого ракурса. Если какая поза получается против этого - то в откат, бегло чё нить оттяпать

 и выпрыгнуть. Сёдня к примеру спрыгнул с фунта и золота, даже при том, что они были в этом ракурсе... Н4 пробили - и уже спрыгнул.

Жим-жим то не железный (Деп не резиновый) - лишние риски...

франк пытается развернутся к 0.90576

USDCHFDaily 0.90576

 
SanAlexфранк пытается развернутся к 0.90576

Тогда уж откатить :)

Вообще, подозреваю, что БШ будет интервенить франка в диапазоне 0.8ххх , что бы помешать михайлам утащить его в диапазон 0.7ххх

, чего БШ точно не нужно.

Если это верно, то вероятно будут интересны кроссы на франка, а не сам франк.

[Удален]  

Александр, прослеживаю явное движение к минимализму: ноябрь -> декабрь.


 

Да, да.

Счас самое время анализировать.

15 минут...

 
Aleksei Stepanenko:   Александр, прослеживаю явное движение к минимализму: ноябрь -> декабрь.

И это верно, ибо лишняя графика только мусорит мозг.

В принципе, в японосвечах заложена вся нужная информация.

При этом основная ошибка желающих освоить японосвечность - выискивание фигур, и даже там где их нет.

А верным подходом считается умение читать посвечно (и попериодно), как в книге - из букв получается слово, из слов - предложение,

вот уже и смысл прочитанного стал понятен... и фигура увиделась.

[Удален]  
Aleksei Stepanenko:

Александр, прослеживаю явное движение к минимализму: ноябрь -> декабрь.


Если Вы имеете ввиду Индикаторы ? - все индикаторы(одни и те-же)только теперь - в простеньком виде

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так выглядит наглядней - но мешает глазу.

USDCHFH2 

[Удален]  
Dikons:

И это верно,

Хорошо сказали!

SanAlex:
   

но мешает глазу.

Да, обратил внимание, что свободного места на Ваших графиках стало больше.

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