FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 628
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Дык где то выше уже выкладывал вид со своей колокольни на КАД
- пока он под пробитой трендовой - михи на поляне пируют...
Обратно пробьют трендовую - какая то часть мишек отвалится - будет уже фифти-фифти - дальше в падёж или разворачиваемся...
- - -
Так то у каждого своя тактика, помимо своих картин и опыта... может тебе ножи ловить интересно
- тогда естесственно надо на каждом экстремуме вставать в позу. Это получается идти нужно сеткой, если депа хватит...
Дык где то выше уже выкладывал вид со своей колокольни на КАД
- пока он под пробитой трендовой - михи на поляне пируют...
Обратно пробьют трендовую - какая то часть мишек отвалится - будет уже фифти-фифти - дальше в падёж или разворачиваемся...
- - -
Так то у каждого своя тактика, помимо своих картин и опыта... может тебе ножи ловить интересно
- тогда естесственно надо на каждом экстремуме вставать в позу. Это получается идти нужно сеткой, если депа хватит...
ну не-знаю, тактика конечно у всех разная, я пытаюсь научить себя тактики - не нервничать и идти по плану.
Это и хорошо...
и я тоже имею свои подходы. И если франка вижу в районе 0.8000 (ниже БШ скорее всего не даст упасть)
- то и все входы на любые пары рассматриваю с этого ракурса. Если какая поза получается против этого - то в откат, бегло чё нить оттяпать
и выпрыгнуть. Сёдня к примеру спрыгнул с фунта и золота, даже при том, что они были в этом ракурсе... Н4 пробили - и уже спрыгнул.
Жим-жим то не железный (Деп не резиновый) - лишние риски...
Это и хорошо...
и я тоже имею свои подходы. И если франка вижу в районе 0.8000 (ниже БШ скорее всего не даст упасть)
- то и все входы на любые пары рассматриваю с этого ракурса. Если какая поза получается против этого - то в откат, бегло чё нить оттяпать
и выпрыгнуть. Сёдня к примеру спрыгнул с фунта и золота, даже при том, что они были в этом ракурсе... Н4 пробили - и уже спрыгнул.
Жим-жим то не железный (Деп не резиновый) - лишние риски...
франк пытается развернутся к 0.90576
Тогда уж откатить :)
Вообще, подозреваю, что БШ будет интервенить франка в диапазоне 0.8ххх , что бы помешать михайлам утащить его в диапазон 0.7ххх
, чего БШ точно не нужно.
Если это верно, то вероятно будут интересны кроссы на франка, а не сам франк.
Александр, прослеживаю явное движение к минимализму: ноябрь -> декабрь.
Да, да.
Счас самое время анализировать.
15 минут...
И это верно, ибо лишняя графика только мусорит мозг.
В принципе, в японосвечах заложена вся нужная информация.
При этом основная ошибка желающих освоить японосвечность - выискивание фигур, и даже там где их нет.
А верным подходом считается умение читать посвечно (и попериодно), как в книге - из букв получается слово, из слов - предложение,
вот уже и смысл прочитанного стал понятен... и фигура увиделась.
Александр, прослеживаю явное движение к минимализму: ноябрь -> декабрь.
Если Вы имеете ввиду Индикаторы ? - все индикаторы(одни и те-же)только теперь - в простеньком виде
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так выглядит наглядней - но мешает глазу.
И это верно,
Хорошо сказали!
но мешает глазу.
Да, обратил внимание, что свободного места на Ваших графиках стало больше.