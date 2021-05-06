FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 601

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[Удален]  

поторопился я по золоту с целью вниз,- вниз пока ещё рано, на сегодня цель верх к 1847.92

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Цена выше, всех важных линий.

1847.92 

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а вот, от уровня 1847.92 - обычно разворачивается, или рванёт верх, не остановишь.

- в этом месте я всегда открываю позицию, с надеждой что она возвращается назад к оранжевой линии

 

Хорошо идем)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Хорошо идем)))


Иди назад, мой тебе совет... ./

 
Rustam Galkeev:

Иди назад, мой тебе совет... ./

Прошу извинить меня, но в советах не нуждаюсь.

 

Забыл сказать. Если будет такая ситуация то дольюсь. В зеленой точке.


 

Основной счёт:

Копир:


 

Часть закрыл и перетянул ТП.


 
SanAlex:

GBPUSDH1 1.33330

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Обратил внимание , что фунт остановился там, где у меня синяя линия. (По прошлому скрину)

Мне кажется это еще не все.

Думаю дальше пойдет. Надо в общем последить.

Это следующие остановки.

Самая такая остановка это на нижней. Это 1,28550. Скоро там будем. Нет, не сегодня конечно но в ближайшем будущем.

 
На чем интересно падаем? Понятно, что должны но все-таки?
 
sterva:
На чем интересно падаем? Понятно, что должны но все-таки?

Привет. Посмотри на дневки , а лучше на недельки.

После обновления максимумов, какое движение было.

Мне кажется это еще не предел падения.

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