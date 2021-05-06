FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 601
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поторопился я по золоту с целью вниз,- вниз пока ещё рано, на сегодня цель верх к 1847.92
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Цена выше, всех важных линий.
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а вот, от уровня 1847.92 - обычно разворачивается, или рванёт верх, не остановишь.
- в этом месте я всегда открываю позицию, с надеждой что она возвращается назад к оранжевой линии
Хорошо идем)))
Хорошо идем)))
Иди назад, мой тебе совет... ./
Иди назад, мой тебе совет... ./
Прошу извинить меня, но в советах не нуждаюсь.
Забыл сказать. Если будет такая ситуация то дольюсь. В зеленой точке.
Основной счёт:
Копир:
Часть закрыл и перетянул ТП.
GBPUSDH1 1.33330
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Обратил внимание , что фунт остановился там, где у меня синяя линия. (По прошлому скрину)
Мне кажется это еще не все.
Думаю дальше пойдет. Надо в общем последить.
Это следующие остановки.
Самая такая остановка это на нижней. Это 1,28550. Скоро там будем. Нет, не сегодня конечно но в ближайшем будущем.
На чем интересно падаем? Понятно, что должны но все-таки?
Привет. Посмотри на дневки , а лучше на недельки.
После обновления максимумов, какое движение было.
Мне кажется это еще не предел падения.