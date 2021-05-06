FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 567

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ALEKSANDR GADZERA:

индикатор никогда не обманывает) он историю показывает)) конечно пойдет куда оно денется... только маловато взяли.

примерно вот так


только бы цена не закрепилась выше "P" на 30 минутном а лучше на часовом.

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GBPUSDM5_q.png  53 kb
 
ALEKSANDR GADZERA:

индикатор никогда не обманывает) он историю показывает)) конечно пойдет куда оно денется... только маловато взяли.

примерно вот так

вот это я увидел в первый раз

очень понравилась формулировка!

+++

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ALEKSANDR GADZERA:

индикатор никогда не обманывает) он историю показывает)) конечно пойдет куда оно денется... только маловато взяли.

примерно вот так


в течение часа решится, куда всё же она двинет !?

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GBPUSDH1_2.png  33 kb
 
SanAlex:

в течение часа решится, куда всё же она двинет !?

решилось два дня назад уже. вот тут максимум был   

 
Renat Akhtyamov:

вот это я увидел в первый раз

очень понравилась формулировка!

+++

Ну а как тут еще по другому сказать..

 
SanAlex:

в течение часа решится, куда всё же она двинет !?

Давно сценарий хода цены известен. Пока цена не закрепиться выше 1.3420-1.3440 -

хода вниз не буде. После хода вниз 1.3170 будет резкий взлёт на 200 -500 пп,

т.е в район 1.3670.

 
Rustam Galkeev:

Давно сценарий хода цены известен. Пока цена не закрепиться выше 1.3420-1.3440 -

хода вниз не буде. После хода вниз 1.3170 будет резкий взлёт на 200 -500 пп,

т.е в район 1.3670.

Не, вверх не пойдём. Будем падать пунктов 500. Экстремум сформировался.

теперь только так


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ALEKSANDR GADZERA:

Не, вверх не пойдём. Будем падать пунктов 500. Экстремум сформировался.

теперь только так


есть шанс что к "S2" 1.32558 дойдёт - а дальше я бы не рисковал.(сегодня а в завтра - будет день, будет пища)

GBPUSDH2 1.32558

 

Похоже по фунту быки сдулись. Ждем закрытие свечи ниже квадрата и продаем. Стоп на жирной красной линии.


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ALEKSANDR GADZERA:

Не, вверх не пойдём. Будем падать пунктов 500. Экстремум сформировался.

теперь только так


зря Вы смотрите вниз(1.27...). - пара уже и так, задержалась внизу.

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