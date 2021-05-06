FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 567
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
индикатор никогда не обманывает) он историю показывает)) конечно пойдет куда оно денется... только маловато взяли.
примерно вот так
только бы цена не закрепилась выше "P" на 30 минутном а лучше на часовом.
индикатор никогда не обманывает) он историю показывает)) конечно пойдет куда оно денется... только маловато взяли.
примерно вот так
вот это я увидел в первый раз
очень понравилась формулировка!
+++
индикатор никогда не обманывает) он историю показывает)) конечно пойдет куда оно денется... только маловато взяли.
примерно вот так
в течение часа решится, куда всё же она двинет !?
в течение часа решится, куда всё же она двинет !?
решилось два дня назад уже. вот тут максимум был #5631
вот это я увидел в первый раз
очень понравилась формулировка!
+++
Ну а как тут еще по другому сказать..
в течение часа решится, куда всё же она двинет !?
Давно сценарий хода цены известен. Пока цена не закрепиться выше 1.3420-1.3440 -
хода вниз не буде. После хода вниз 1.3170 будет резкий взлёт на 200 -500 пп,
т.е в район 1.3670.
Давно сценарий хода цены известен. Пока цена не закрепиться выше 1.3420-1.3440 -
хода вниз не буде. После хода вниз 1.3170 будет резкий взлёт на 200 -500 пп,
т.е в район 1.3670.
Не, вверх не пойдём. Будем падать пунктов 500. Экстремум сформировался.
теперь только так
Не, вверх не пойдём. Будем падать пунктов 500. Экстремум сформировался.
теперь только так
есть шанс что к "S2" 1.32558 дойдёт - а дальше я бы не рисковал.(сегодня а в завтра - будет день, будет пища)
Похоже по фунту быки сдулись. Ждем закрытие свечи ниже квадрата и продаем. Стоп на жирной красной линии.
Не, вверх не пойдём. Будем падать пунктов 500. Экстремум сформировался.
теперь только так
зря Вы смотрите вниз(1.27...). - пара уже и так, задержалась внизу.