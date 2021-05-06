FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 584

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При таком локе, я так понимаю Бай сверху Селл снизу. Это же почти убыток... бумажный? Как выруливаете?

Извините за череду вопросов:)

 
Aleksei Stepanenko:

При таком локе, я так понимаю Бай сверху Селл снизу. Это же почти убыток... бумажный? Как выруливаете?

Извините за череду вопросов:)

Зачем что то выруливать если всегда в +се, край бывают ситуации разности цен или новости, когда сложно определить направление тренда, в этих случаях я как правило стараюсь ставить совакупный лимит или дроблёный   /пауза / и не всегда он может быть плюсовым. Далее делаться выборка ордеров только от опорных точек(по сигналам).

 
Пост #5798
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Спасибо, удачи!
 

По пипсовал мальца

Далее буду искать входы на бай, возможно даже дальше чем было запланировано, так как может быть и продление нисхода в 3и этапа.


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURJPY эта свеча обязательно должна быть нисходяшей... хз чего мы вверх поперлись...


Ну вот и закралась как должна была! 
 
Aleksandr Yakovlev:

Привет! Не пора ли австралийцу сходить вниз?

 
VVT:

Привет! Не пора ли австралийцу сходить вниз?

Всем доброго утра.

AUDUSD Конечно пора, со вчерашнего дня


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золотишко вроде развернулось - главное что бы ниже жёлтой лини, цена не опустилась.

(интересного индикатора леплю - скоро в кодобазу отправлю как доделаю )

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Фунт всё ещё бычий , но уже на грани 

GBPUSDH4 

Файлы:
XAUUSDM30.png  40 kb
 

EURJPY  откаты закончили вроде, идем вниз, больше сюда не вернемся..


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