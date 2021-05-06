FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 584
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При таком локе, я так понимаю Бай сверху Селл снизу. Это же почти убыток... бумажный? Как выруливаете?
Извините за череду вопросов:)
При таком локе, я так понимаю Бай сверху Селл снизу. Это же почти убыток... бумажный? Как выруливаете?
Извините за череду вопросов:)
Зачем что то выруливать если всегда в +се, край бывают ситуации разности цен или новости, когда сложно определить направление тренда, в этих случаях я как правило стараюсь ставить совакупный лимит или дроблёный /пауза / и не всегда он может быть плюсовым. Далее делаться выборка ордеров только от опорных точек(по сигналам).
По пипсовал мальца
Далее буду искать входы на бай, возможно даже дальше чем было запланировано, так как может быть и продление нисхода в 3и этапа.
EURJPY эта свеча обязательно должна быть нисходяшей... хз чего мы вверх поперлись...
Привет! Не пора ли австралийцу сходить вниз?
Привет! Не пора ли австралийцу сходить вниз?
Всем доброго утра.
AUDUSD Конечно пора, со вчерашнего дня
золотишко вроде развернулось - главное что бы ниже жёлтой лини, цена не опустилась.
(интересного индикатора леплю - скоро в кодобазу отправлю как доделаю )
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Фунт всё ещё бычий , но уже на грани
EURJPY откаты закончили вроде, идем вниз, больше сюда не вернемся..