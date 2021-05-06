FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 649
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Может XAUUSD на вверх?
Скоро спать, а мы еще не ели толком...
Ну вот и Евра поспела...
Все идет по плану.
у меня пака - не по плану - 50 000 хочу
у меня пака - не по плану - 50 000 хочу
Держи по фунту продажу. Не закрывай.
300 п. вниз еще до первой остановки.1,31000
По еве надеюсь сегодня увидеть 1,21100. Закрою тогда нижний ордер.
Еще маляська...
Держи по фунту продажу. Не закрывай.300 п. вниз еще до первой остановки.1,31000
не, у меня ловушка стоит( 1.33768 ) с утра поставил, в противоположную сторону в buy