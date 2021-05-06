FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 649

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А с парашутом можно литеть ток в одну сторону
 
artur3333:
Без скринов

Если не умеешь так и скажи

Пустым словам тут не верят. Нужны скрины

 

Может XAUUSD на вверх?


 

Скоро спать, а мы еще не ели толком...


 

Ну вот и Евра поспела...


 

Все идет по плану.


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у меня пака - не по плану - 50 000 хочу

Снимок

 
SanAlex:

у меня пака - не по плану - 50 000 хочу


Держи по фунту продажу. Не закрывай.

300 п. вниз еще до первой остановки.1,31000

По еве надеюсь сегодня увидеть  1,21100. Закрою тогда нижний ордер.

 

Еще маляська...


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Держи по фунту продажу. Не закрывай.

300 п. вниз еще до первой остановки.1,31000

не, у меня ловушка стоит( 1.33768 ) с утра поставил, в противоположную сторону в buy 

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