FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 77

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Desaps:
USDCAD в другую сторону идет )

Значит надо наращивать объёмы ( если вы совершили сделку ).... а можно и не наращивать.  Нужно ведь зайти лотом(и) с расчётом на такие ситуации.

  Цели ведь обозначены . 

[Удален]  
GbpUsd 1.2910 buy
Take 1.3045
 
Desaps:
USDCAD в другую сторону идет)
И вы почитайте выше по теме про цели Луня. Про цели с дневок и про коррекционные с Н4. А ещё лучше обосновать свои слова! 
[Удален]  
Lesorub:
И вы почитайте выше по теме про цели Луня. Про цели с дневок и про корекционные с Н4. А ещё лучше обосновать свои слова! 
А что означает пословица: Лес рубят , щепки летят?
 

Означает, что есть прибыль.

Пеллеты изготовите, бизнес!

 

Индекс Канадца:


[Удален]  
Lesorub:

Значит, что есть прибыль.

Пеллеты изготовите, бизнес!

А я думал, что это про социум. Ну ладно, вам, как профессионалу, виднее
 
Vladimir Baskakov:
А я думал, что это про социум. Ну ладно, вам,как профессионалу, виднее

Так то лучше...

А на фунте вы опять пролетите с Баями

Если вовремя не спрыгните.

Как и на Чифе...

[Удален]  
Lesorub:

Так то лучше...

А на фунте вы опять пролетите с Баями

Если вовремя не спрыгните.

Как и на Чифе...

Спасибо, ценю дилетантские комменты
 
Vladimir Baskakov:
Спасибо, ценю дилетантские комменты

Да мне не жаль!

Вас как заманивали в ловушку, так и будут иметь по жизни...

Что ж, каждому свое!


Будет возврат в район лоу. Зарабатывайте...

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