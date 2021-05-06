FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 77
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
USDCAD в другую сторону идет )
Значит надо наращивать объёмы ( если вы совершили сделку ).... а можно и не наращивать. Нужно ведь зайти лотом(и) с расчётом на такие ситуации.
Цели ведь обозначены .
USDCAD в другую сторону идет)
И вы почитайте выше по теме про цели Луня. Про цели с дневок и про корекционные с Н4. А ещё лучше обосновать свои слова!
Означает, что есть прибыль.
Пеллеты изготовите, бизнес!
Индекс Канадца:
Значит, что есть прибыль.
Пеллеты изготовите, бизнес!
А я думал, что это про социум. Ну ладно, вам,как профессионалу, виднее
Так то лучше...
А на фунте вы опять пролетите с Баями
Если вовремя не спрыгните.
Как и на Чифе...
Так то лучше...
А на фунте вы опять пролетите с Баями
Если вовремя не спрыгните.
Как и на Чифе...
Спасибо, ценю дилетантские комменты
Да мне не жаль!
Вас как заманивали в ловушку, так и будут иметь по жизни...
Что ж, каждому свое!
Будет возврат в район лоу. Зарабатывайте...