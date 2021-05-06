FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 547

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Подключил Аффинаж по наработке положительных замков... ./

Если цена пройдёт к отметке 1,3287, то вероятность отработки целей по посту # 4851

 
Rustam Galkeev:

Подключил Аффинаж по наработке положительных замков... ./

Если цена пройдёт к отметке 1,3287, то вероятность отработки целей по посту # 4851

да нет думаю. уже закончили упражнение вверх.

 
ALEKSANDR GADZERA:

да нет думаю. уже закончили упражнение вверх.

Если бы вы были более внимательны к отчётам что скидываю то увидили что позы на верх присудствуют.

В верху над графиком есть показания вот там повнимательнее  приглядитесь и сравните с вчерашними хотя бы.

Жалко что отчёт не умеете читать.

 
Rustam Galkeev:

Если бы вы были более внимательны к отчётам что скидываю то увидили что позы на верх присудствуют.

В верху над графиком есть показания вот там повнимательнее  приглядитесь и сравните с вчерашними хотя бы.

Жалко что отчёт не умеете читать.

да сдались мне ваши отчеты. это же ветка не для отчетов. вы пишете что цель выше, а я говорю, что уже не пойдет выше, вот и все.

 

GBPUSD надо было рисованием заняться, натюрморты там всякие рисовать....

до

 

немного спустя....


 

EURUSD  ну что, какие шансы что мы за 55 минут упадем на 80 пунктов?


На более мелком ТФ точка сдвинулась на 17:00 но все равно не особо вериться....


 

Постовил совакупный(баям)  отложенный ордер селл стоп / замок /на 1.3200. 

Пока на паузу переведу торговлю.

Такое решение происходит тогда когда цена может как упасть так и вырости и 

за разности цен. Лучший вариант перекрыться в +се, чем словить лося... ./

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Приказы на проведение торговых операций оформляются ордерами. Каждый ордер имеет множество свойств для чтения, информацию по ним можно получать с помощью функций Идентификатор позиции, который ставится на ордере при его исполнении. Каждый исполненный ордер порождает сделку, которая открывает новую или изменяет уже существующую позицию...
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ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  в общем так, для всех кто стоит на продаже, по закрытию этой свечи на Н4 будет откат вверх, на сколько большой, не знаю, так же, может быть треугольник. поэтому, советую залокироваться или что-то, типа того

Ну или второй вариант, если текущий будет восходящим тогда продажа... я конечно же к первому варианты больше склоняюсь)))


Всё-таки 2-ой вариант,  ну и пофиг

 


 

Пока на паузе... ./

 
Rustam Galkeev:

Пока на паузе... ./

Почему не точно. Норм все))) Совершил бы сделку со мной, не прогадал бы))). Хотя дело хозяйское)))


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