FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 547
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Подключил Аффинаж по наработке положительных замков... ./
Если цена пройдёт к отметке 1,3287, то вероятность отработки целей по посту # 4851
Подключил Аффинаж по наработке положительных замков... ./
Если цена пройдёт к отметке 1,3287, то вероятность отработки целей по посту # 4851
да нет думаю. уже закончили упражнение вверх.
да нет думаю. уже закончили упражнение вверх.
Если бы вы были более внимательны к отчётам что скидываю то увидили что позы на верх присудствуют.
В верху над графиком есть показания вот там повнимательнее приглядитесь и сравните с вчерашними хотя бы.
Жалко что отчёт не умеете читать.
Если бы вы были более внимательны к отчётам что скидываю то увидили что позы на верх присудствуют.
В верху над графиком есть показания вот там повнимательнее приглядитесь и сравните с вчерашними хотя бы.
Жалко что отчёт не умеете читать.
да сдались мне ваши отчеты. это же ветка не для отчетов. вы пишете что цель выше, а я говорю, что уже не пойдет выше, вот и все.
GBPUSD надо было рисованием заняться, натюрморты там всякие рисовать....
до
немного спустя....
EURUSD ну что, какие шансы что мы за 55 минут упадем на 80 пунктов?
На более мелком ТФ точка сдвинулась на 17:00 но все равно не особо вериться....
Постовил совакупный(баям) отложенный ордер селл стоп / замок /на 1.3200.
Пока на паузу переведу торговлю.
Такое решение происходит тогда когда цена может как упасть так и вырости и
за разности цен. Лучший вариант перекрыться в +се, чем словить лося... ./
EURUSD в общем так, для всех кто стоит на продаже, по закрытию этой свечи на Н4 будет откат вверх, на сколько большой, не знаю, так же, может быть треугольник. поэтому, советую залокироваться или что-то, типа того
Ну или второй вариант, если текущий будет восходящим тогда продажа... я конечно же к первому варианты больше склоняюсь)))
Всё-таки 2-ой вариант, ну и пофиг
Пока на паузе... ./
Пока на паузе... ./
Почему не точно. Норм все))) Совершил бы сделку со мной, не прогадал бы))). Хотя дело хозяйское)))