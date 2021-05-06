FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 519
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Здравствуйте
А почему не указываете стоп-лосс и тейкпрофит? Или кончик желтой линии указывает на цель? А где, в таком случае стоп-лосс?
Добрый день.
Стоп лосс, только в том случае если свеча закроется выше текущего указанного экстремума. Тейк профита нет, зачем он нужен? я приблизительно показываю как по поему мнению пойдет цена желтой линией.
Добрый день.
Стоп лосс, только в том случае если свеча закроется выше текущего указанного экстремума. Тейк профита нет, зачем он нужен? я приблизительно показываю как по поему мнению пойдет цена желтой линией.
У вас переворотная система?
У вас переворотная система?
т.е.??? не понял вопроса.
Прикрыл сделки на селл,
ждать не стал. Ожидаю консолидации
и на бай буду закупаться по фунтику.
т.е.??? не понял вопроса.
Переворотная ТС. Зашли в рынок по сигналу и ждете противоположный сигнал для выхода.
Переворотная ТС. Зашли в рынок по сигналу и ждете противоположный сигнал для выхода.
Ну можно так сказать.
EURUSD вобщем по моим предположениям эта свеча, это максимум движения. как бы только сильно выше не ушла, по закрытии продажа.
мда.... раздражает когда немного не дождался разворота..
до
Немного спустя...
Сигнал по новозеландцу. Зона консолидации--Ретест этой зоны с заходом в нее и на выходе продажа.
Первая цель внизу.
Сигнал по новозеландцу. Зона консолидации--Ретест этой зоны с заходом в нее и на выходе продажа.
Первая цель внизу.
NZDUSD Мне кажется рановато
Сигнал по новозеландцу. Зона консолидации--Ретест этой зоны с заходом в нее и на выходе продажа.
Первая цель внизу.
поддерживаю, только по тейк профиту в раздумьях