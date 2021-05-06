FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 514
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А я согласен с обоими прогнозами - и с ростом EURUSD выше 1.2, и с взрывным ростом индекса доллара. Допускаю, что и то и другое произойдёт в течение 2-3 месяцев,только происходить это будет в определённой последовательности:
1. Рост EURUSD до 1.2 и более в ближайшее время.
2. Рост биржевых индексов с перехаем исторического максимума (а пузырь уже надут). Снижение цены золота.
3. Обвал биржевых индексов (схлопывание пузыря), взлёт индекса доллара и цены золота.
Как-то так, имхенько.
Все одно это набор позиции в продажи...
И постарше:
Все одно это набор позиции в продажи...
И постарше:
Все одно это набор позиции в продажи...
Согласен, но то, что стыдливо называют набором позиции - не что иное, как усреднение, которое убило больше евреев, чем Гитлер. Шутка такая чёрная расхожая.
Я бы пока не открывал короткие позиции,- скорее - вырастет. После 1.19 можно искать точку входа вниз; хотя я - сторонник подтверждённых сигналов, то бишь - стоповых ордеров, когда уже понятно, что разворот состоялся.
Не согласен, вверх не пойдёт. Будем падать. При открытии будет ГЭП вниз , и должны дальше падать.
Александр, он формирует короткую позицию, а Вы - нет, не правильно, будем падать. Вы за большевиков, или за коммунистов?
Не согласен, вверх не пойдёт. Будем падать. При открытии будет ГЭП вниз , и должны дальше падать.
Леха, на чем основаны твои измышления. В курсе , что есть график?
Васька, Лёха - это я, а он - Саня.
Васька, Лёха - это я, а он - Саня.
Не, ты не Вася, это точно
Да, я не Вася, а ты - убогий.
Александр, он формирует короткую позицию, а Вы - нет, не правильно, будем падать. Вы за большевиков, или за коммунистов?