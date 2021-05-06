FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 514

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А я согласен с обоими прогнозами - и с ростом EURUSD выше 1.2, и с взрывным ростом индекса доллара. Допускаю, что и то и другое произойдёт в течение 2-3 месяцев,только происходить это будет в определённой последовательности: 

1. Рост EURUSD до 1.2 и более в ближайшее время. 

2. Рост биржевых индексов с перехаем исторического максимума (а пузырь уже надут). Снижение цены золота. 

3. Обвал биржевых индексов (схлопывание пузыря), взлёт индекса доллара и цены золота. 

Как-то так, имхенько. 

 

Все одно это набор позиции в продажи...

И постарше:


 
Lesorub:

Все одно это набор позиции в продажи...

И постарше:


Не согласен, вверх не пойдёт. Будем падать. При открытии будет ГЭП вниз , и должны дальше падать. 
 
Lesorub:

Все одно это набор позиции в продажи...

Согласен, но то, что стыдливо называют набором позиции - не что иное, как усреднение, которое убило больше евреев, чем Гитлер. Шутка такая чёрная расхожая. 

Я бы пока не открывал короткие позиции,- скорее - вырастет. После 1.19 можно искать точку входа вниз; хотя я - сторонник подтверждённых сигналов, то бишь - стоповых ордеров, когда уже понятно, что разворот состоялся. 

 
ALEKSANDR GADZERA:
Не согласен, вверх не пойдёт. Будем падать. При открытии будет ГЭП вниз , и должны дальше падать. 

Александр, он формирует короткую позицию, а Вы - нет, не правильно, будем падать. Вы за большевиков, или за коммунистов? 

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:
Не согласен, вверх не пойдёт. Будем падать. При открытии будет ГЭП вниз , и должны дальше падать. 
Леха, на чем основаны твои измышления. В курсе , что есть график?
 
Vladimir Baskakov:
Леха, на чем основаны твои измышления. В курсе , что есть график?

Васька, Лёха - это я, а он - Саня. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Васька, Лёха - это я, а он - Саня. 

Не, ты не Вася, это точно
 
Vladimir Baskakov:
Не, ты не Вася, это точно

Да, я не Вася, а ты - убогий. 

 
Алексей Тарабанов:

Александр, он формирует короткую позицию, а Вы - нет, не правильно, будем падать. Вы за большевиков, или за коммунистов? 

Алексей я просто стараюсь говорить, то, что «если можно так сказать» показывает цена. Я не слежу новостями и всякой ерундой и не пользуюсь индикаторами. Конечно я могу ошибаться. Но если посмотрите мои прогнозы, вы не найдёте много ошибок. Есть веские причины считать как написал выше.
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