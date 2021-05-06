FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 643

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Vitaly Muzichenko:

Пятничный фунт красиво закрылся.

В понедельник рынок не красиво открылся.

куда Мир катится)))

Да норм все)))


 

По зернышку...


Канадец, фунт отработали дневной диапазон хода.

Еньке осталось 14 п., чифу около 10 п.

 

Туда - сюда...



 

Я по фунту прикрылся частично.

Видится мне, что ниже еще пойдет в скором времени.


 

Все живы ?

Мне дык депо чуть не вынесли гэпом на фунте. На щас уже 340 пп. дневного хода с учётом гэпа

 - михи красавцы канешно, знатно навалились...

Какая то паника - терминал до сих пор подвисает периодически.

- - -

Дельта объёмов всё ещё отрицательная. Дельта фунт Н1

 
Dikons:

Все живы ?

Мне дык депо чуть не вынесли гэпом на фунте. На щас уже 340 пп. дневного хода с учётом гэпа

 - михи красавцы канешно, знатно навалились...

Какая то паника - терминал до сих пор подвисает периодически.

- - -

Дельта объёмов всё ещё отрицательная.

Отлично все)))


[Удален]  

22.12.2020(2+2.+1+2.+2+0+2+0) = 11(1+1) = 2

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цифры - хорошо подходят к паре золота,- ожидаю в завтра в 12.00  увидеть такой курс. 2020.22

XAUUSDH12 2020.22

 

Закрыл давно маляську:


А здесь открыл:

И закрыл:



 

Седня нарисовали фунтовые дрыны, закрыв старый ГЭП:

Нужно закрыть и сегодняшний...


 

Всем привет. Встал на продажу с 1,22300 по еве до 1,20450

Продажа по фунту с 1,34200 до 1,30750

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