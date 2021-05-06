FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 643
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Пятничный фунт красиво закрылся.
В понедельник рынок не красиво открылся.
куда Мир катится)))
Да норм все)))
По зернышку...
Канадец, фунт отработали дневной диапазон хода.
Еньке осталось 14 п., чифу около 10 п.
Туда - сюда...
Я по фунту прикрылся частично.
Видится мне, что ниже еще пойдет в скором времени.
Все живы ?
Мне дык депо чуть не вынесли гэпом на фунте. На щас уже 340 пп. дневного хода с учётом гэпа
- михи красавцы канешно, знатно навалились...
Какая то паника - терминал до сих пор подвисает периодически.
- - -
Дельта объёмов всё ещё отрицательная.
Все живы ?
Мне дык депо чуть не вынесли гэпом на фунте. На щас уже 340 пп. дневного хода с учётом гэпа
- михи красавцы канешно, знатно навалились...
Какая то паника - терминал до сих пор подвисает периодически.
- - -
Дельта объёмов всё ещё отрицательная.
Отлично все)))
22.12.2020(2+2.+1+2.+2+0+2+0) = 11(1+1) = 2
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цифры - хорошо подходят к паре золота,- ожидаю в завтра в 12.00 увидеть такой курс. 2020.22
Закрыл давно маляську:
А здесь открыл:
И закрыл:
Седня нарисовали фунтовые дрыны, закрыв старый ГЭП:
Нужно закрыть и сегодняшний...
Всем привет. Встал на продажу с 1,22300 по еве до 1,20450
Продажа по фунту с 1,34200 до 1,30750