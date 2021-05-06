FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 188
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USDJPY и снова после этой точки вверх, если конечно цена вверх не уйдет резко.
USDJPY и снова после этой точки вверх, если конечно цена вверх не уйдет резко.
Странно, что у вас прирост ещё не 1000%/день
ну за этим следить надо все время))) постараемся, крайняя точка отскока.
GBPUSD
GBPUSD ну надеюсь без ошибок
GBPUSD ну надеюсь без ошибок
Думаю на один бар ошиблись, откат думаю будет не сильно большой
Думаю на один бар ошиблись, откат думаю будет не сильно большой
К чему вы все это пишите?
Скажи, почему ты такая ЯЗВА?
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ALEKSANDR GADZERA
Спасибо. Продолжайте писать.
Скажи, почему ты такая ЯЗВА?
Один человек пишет, другие читают.
Нравится - читай, не нравится - не мешай другим.
ALEKSANDR GADZERA
Спасибо. Продолжайте писать.