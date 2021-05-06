FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 188

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USDJPY и снова после этой точки вверх, если конечно цена вверх не уйдет резко.


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ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY и снова после этой точки вверх, если конечно цена вверх не уйдет резко.


Странно, что у вас прирост ещё не 1000%/день
 
Vladimir Baskakov:
Странно, что у вас прирост ещё не 1000%/день

ну за этим следить надо все время))) постараемся, крайняя точка отскока.


 

GBPUSD 


 

GBPUSD ну надеюсь без ошибок

 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD ну надеюсь без ошибок

Думаю на один бар ошиблись, откат думаю будет не сильно большой


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Думаю на один бар ошиблись, откат думаю будет не сильно большой


К чему вы все это пишите?
 
Vladimir Baskakov:
К чему вы все это пишите?

Скажи, почему ты такая ЯЗВА?

Один человек пишет, другие читают.

Нравится - читай, не нравится - не мешай другим.


ALEKSANDR GADZERA

Спасибо. Продолжайте писать.

 
EURUSD    EURUSD
[Удален]  
MakarFX:

Скажи, почему ты такая ЯЗВА?

Один человек пишет, другие читают.

Нравится - читай, не нравится - не мешай другим.


ALEKSANDR GADZERA

Спасибо. Продолжайте писать.

Пожалуйста, пусть пишет, но есть два но:
Прогноз на голом графике, какие индикаторы используются
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