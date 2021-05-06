FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 119
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Уважаю за откровенность.
К сожалению, пока похвастаться нечем. (((
Как только так сразу.
Ничего, рисков поменьше, опыта побольше. И все наладится!
Очередной двойной аукцион на деревянном:
...
Лесоруб, 16 февраля ты постил вот такую картинку с кучей баев по AUDUSD, зависших в убытке до 2500 пунктов = 250 пипсов.
С тех пор пара не росла (шансов закрыться даже в б/у не было), а упала дополнительно на 7000 пунктов = 700 пипсов.
Если бы ты торговал реальном счету то он давно закрылся бы по стоп-ауту если конечно расчетная прибыль в сделке чуть больше 5 копеек.
Исходя из вышеизложенного у меня 3 гипотезы:
Прокомментируй пожалуйста текущую ситуацию.
Чать палок работает, часть нет. Ничем не отличающая от остальных стратегия пересиживания, приподнесенная с большим пафосом и презрением к инакомыслящим, высмеивая их попытки прогнозировать, выдавая только свое творчество за истину. Я как-то по его сигналам просел на полдепозита, открываясь лотом 0.01, мне хватило. Так что это очередная токсичная стратегия, ничего особенного. До первого тренда.
Чать палок работает, часть нет. Ничем не отличающая от остальных стратегия пересиживания, приподнесенная с большим пафосом и презрением к инакомыслящим, высмеивая их попытки прогнозировать, выдавая только свое творчество за истину. Я как-то по его сигналам просел на полдепозита, открываясь лотом 0.01, мне хватило. Так что это очередная токсичная стратегия,ничего особенного. До первого тренда.
Вам и другим никто и ничего не навяливает...
Работайте так, как душа желает.
А что она нажелала - в студию! (если не стремно)
Посмотрим, куда Ваша стратегия заведет...
любая стратегия что приносит доход является правильной.
А вот торговать по ней или нет решает владелец депо.
Вам и другим никто и ничего не навяливает...
Работайте так, как душа желает.
А что она нажелала - в студию! (если не стремно)
Посмотрим, куда Ваша стратегия заведет...
Я же не против - рисуйте, что хотите. Правильно выше сказали - лишь бы денег приносило. Каждый выбирает то, что ему понятно и комфортно.
Так что тогда стонете через одного???
Цель есть, цель забирают.
А как народ этим воспользуется, мне вообще побоку!
Так что тогда стонете через одного???
Цель есть, цель забирают.
А как народ этим воспользуется, мне вообще побоку!
правильно Илья !!!!
им надо подсказки в виде стрелочек рисовать )) хотя и это не поможет.. все гуру трейдеры )
Так что тогда стонете через одного???
Цель есть, цель забирают.
А как народ этим воспользуется, мне вообще побоку!
Здесь только вы стонете после каждого комментария про ваши чудо-палки. А мы лишь констатируем факт, что ваши "цели" иногда находятся через огромную средне или долгосрочную непрогнозируемую палками просадку, с которой каждый должен "бороться сам" D))))
Вообще, любые мнения вроде никто не запрещает высказывать, да и вам вроде "побоку".
вам разрешается... а я от продаж воздержусь