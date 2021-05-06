FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 119

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Grigori.S.B:

Уважаю за откровенность.

К сожалению, пока похвастаться нечем. (((

Как только так сразу.

Ничего, рисков поменьше, опыта побольше. И все наладится!

Очередной двойной аукцион на деревянном:


 
Vasiliy Vilkov:

...

Почему отмалчиваетесь? Как ощущения...? Ждём ваше экспертное заключение. ) 
 
Grigori.S.B:

Лесоруб, 16 февраля ты постил вот такую картинку с кучей баев по AUDUSD, зависших в убытке до 2500 пунктов = 250 пипсов.

С тех пор пара не росла (шансов закрыться даже в б/у не было), а упала дополнительно на 7000 пунктов = 700 пипсов.

Если бы ты торговал реальном счету то он давно закрылся бы по стоп-ауту если конечно расчетная прибыль в сделке чуть больше 5 копеек.

Исходя из вышеизложенного у меня 3 гипотезы:

  1. Ты реально торгуешь свои палки на реальном счету и слил его, но не признаешь.
  2. Ты показываешь свои позиции, открытые на демо-счету и паришь людям моск выдавая это за реальную торговлю.
  3. Ты торгуешь на на реальном счету, но твой ММ таков что расчетная прибыль в сделке составляет 0.00001% поэтому можешь пересиживать убытки в десятки и сотни тысяч пунктов против отрицательных свопов.
Список составил в порядке предпочтения.

Прокомментируй пожалуйста текущую ситуацию.

Чать палок работает, часть нет. Ничем не отличающая от остальных стратегия пересиживания, приподнесенная с большим пафосом и презрением к инакомыслящим, высмеивая их попытки прогнозировать, выдавая только свое творчество за истину. Я как-то по его сигналам просел на полдепозита, открываясь лотом 0.01, мне хватило. Так что это очередная токсичная стратегия, ничего особенного. До первого тренда.

 
Ivan Butko:

Чать палок работает, часть нет. Ничем не отличающая от остальных стратегия пересиживания, приподнесенная с большим пафосом и презрением к инакомыслящим, высмеивая их попытки прогнозировать, выдавая только свое творчество за истину. Я как-то по его сигналам просел на полдепозита, открываясь лотом 0.01, мне хватило. Так что это очередная токсичная стратегия,ничего особенного. До первого тренда.

Вам и другим никто и ничего не навяливает...

Работайте так, как душа желает.

А что она нажелала - в студию! (если не стремно)

Посмотрим, куда Ваша стратегия заведет... 

 

любая стратегия что приносит доход является правильной.

А вот торговать по ней или нет решает владелец депо.

 
Lesorub:

Вам и другим никто и ничего не навяливает...

Работайте так, как душа желает.

А что она нажелала - в студию! (если не стремно)

Посмотрим, куда Ваша стратегия заведет... 

Я же не против - рисуйте, что хотите. Правильно выше сказали - лишь бы денег приносило. Каждый выбирает то, что ему понятно и комфортно.

 

Так что тогда стонете через одного???

Цель есть, цель забирают.

А как народ этим воспользуется, мне вообще побоку!

 
Lesorub:

Так что тогда стонете через одного???

Цель есть, цель забирают.

А как народ этим воспользуется, мне вообще побоку!

правильно Илья !!!! 

им надо подсказки в виде стрелочек рисовать )) хотя и это не поможет.. все гуру трейдеры )

 
Lesorub:

Так что тогда стонете через одного???

Цель есть, цель забирают.

А как народ этим воспользуется, мне вообще побоку!

Здесь только вы стонете после каждого комментария про ваши чудо-палки. А мы лишь констатируем факт, что ваши "цели" иногда находятся через огромную средне или долгосрочную непрогнозируемую палками просадку, с которой каждый должен "бороться сам" D))))

Вообще, любые мнения вроде никто не запрещает высказывать, да и вам вроде "побоку".

 
GhostMan:

вам  разрешается... а я от продаж воздержусь 

Как скажете. Ваше право.
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