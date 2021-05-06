FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 417
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XAGUSD самое время добавиться на продажу. или на паузу если вверх
XAGUSD: Ждем 19:30
У меня закрылось, откат. Как успехи?
жду ещё ниже, прикупить по 1868.99
- то есть не я жду эксперт ждёт - а так, заложено ему взять 5000 п.
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кажись - до синей не дотянет, а жаль! там с увеличенным лотом должна открыться позиция
Пока закрылось как то так, одна убыточная, уже вошёл в откат и стоит 1 бу
ну хорошо.
жду ещё ниже, прикупить по 1868.99
- то есть не я жду эксперт ждёт - а так, заложено ему взять 5000 п.
-----------------------------
кажись - до синей не дотянет, а жаль! там с увеличенным лотом должна открыться позиция
что то может быть - что то чуйка подсказывает, может окунуться к 1819.82
22.10 на фьюче шпиля была... Кухня нарисовала или на самом деле было?
Теперь и Евра туда ползет.
22.10 на фьюче шпиля была... Кухня нарисовала или на самом деле было?
Теперь и Евра туда ползет.
да кто их знает, жулики кругом.
да кто их знает, жулики кругом.
Еньку смотрел?
Спеклось золото, сейчас в отскок пойдёт
в 19:30 вместе с Серебром, расслабьтесь... и то далеко не факт что откатится.
Уже...
NZDUSD: вот сейчас надо крыть))) я вышел)))