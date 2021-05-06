FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 417

Новый комментарий
 
ALEKSANDR GADZERA:

XAGUSD  самое время добавиться на продажу. или на паузу если  вверх


XAGUSD: Ждем 19:30



[Удален]  
VVT:

У меня закрылось, откат. Как успехи?

жду ещё ниже, прикупить по 1868.99

- то есть не я жду эксперт ждёт - а так, заложено ему взять 5000 п.

-----------------------------

кажись - до синей не дотянет, а жаль! там с увеличенным лотом должна открыться позиция 

Файлы:
XAUUSDH2_1868.99.png  93 kb
 
VVT:

Пока закрылось как то так, одна убыточная, уже вошёл в откат и стоит 1 бу


ну хорошо.

[Удален]  
SanAlex:

жду ещё ниже, прикупить по 1868.99

- то есть не я жду эксперт ждёт - а так, заложено ему взять 5000 п.

-----------------------------

кажись - до синей не дотянет, а жаль! там с увеличенным лотом должна открыться позиция 

что то может быть - что то чуйка подсказывает, может окунуться к  1819.82

1819.82

 

22.10 на фьюче шпиля была... Кухня нарисовала или на самом деле было?

Теперь и Евра туда ползет.

 
Lesorub:

22.10 на фьюче шпиля была... Кухня нарисовала или на самом деле было?

Теперь и Евра туда ползет.

да кто их знает, жулики кругом.

 
ALEKSANDR GADZERA:

да кто их знает, жулики кругом.

Еньку смотрел?

 
Спеклось золото, сейчас в отскок пойдёт
 
VVT:
Спеклось золото, сейчас в отскок пойдёт

в 19:30 вместе с Серебром, расслабьтесь...  и то далеко не факт что откатится.

 
Lesorub:

Уже...

NZDUSD: вот сейчас надо крыть)))  я вышел)))

1...410411412413414415416417418419420421422423424...656
Новый комментарий