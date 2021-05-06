FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 472
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Ну все Байден выиграл гонку. Понедельник откроется гепом куда-то в район 1.19+, а закроется неделя наверное около 1.20 по евро.
если золото не перестанет расти, не к добру это - не к добру.
- форс мажор и пападос на всё что есть сейчас в этой паутине
👆#4624
Как по мне, глобальный разворот начнется где-то в середине декабря. Сейчас все будет бурно расти в сторону 1.30 по евро, на волне щенячего оптимизма, что вновь избранный быстро поправит все что наломал вирус и предыдущий президент. Но к концу года станет понятно, что эту кашу быстро не расхлебаешь и тогда уже медленно и печально потопаем куда-то к 1.10 по евро. Имхо конечно.
Как по мне, глобальный разворот начнется где-то в середине декабря. Сейчас все будет бурно расти в сторону 1.30 по евро, на волне щенячего оптимизма, что вновь избранный быстро поправит все что наломал вирус и предыдущий президент. Но к концу года станет понятно, что эту кашу быстро не расхлебаешь и тогда уже медленно и печально потопаем куда-то к 1.10 по евро. Имхо конечно.
да нет, уже начался..... ждите.
Пост выше))) подходит к исполнению и зона лимиток - от 1.3118 с интервалом х2
Да не пойдет она выше, расслабьтесь, лучше продавайте, сейчас самое лучшее время...
GBPJPY Ловите профит господа
GPBUSD анавлагично уже писал в пятницу #4684
USDCAD что касается этого. то будет вот так, в общем по всем смежным инструментам разворот, должны были в пятницу сформировать минимум, ну получился вот здесь 20-25 пунктов не критично, для тренда в 200 - 400