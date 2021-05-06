FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 472

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sibirqk:
Ну все Байден выиграл гонку. Понедельник откроется гепом куда-то в район 1.19+, а закроется неделя наверное около 1.20 по евро.
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[Удален]  

если золото не перестанет расти, не к добру это - не к добру.

- форс мажор и пападос на всё что есть сейчас в этой паутине 

 
ALEKSANDR GADZERA:
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Как по мне, глобальный разворот начнется где-то в середине декабря. Сейчас все будет бурно расти в сторону 1.30 по евро, на волне щенячего оптимизма, что вновь избранный  быстро поправит все что наломал  вирус и предыдущий президент. Но к концу года станет понятно, что эту кашу быстро не расхлебаешь и тогда уже медленно и печально потопаем куда-то к 1.10 по евро. Имхо конечно. 

 
Пост выше))) подходит к исполнению и зона лимиток  - от 1.3118 с интервалом х2
Файлы:
4SrGKs8Tls.png  29 kb
 
sibirqk:

Как по мне, глобальный разворот начнется где-то в середине декабря. Сейчас все будет бурно расти в сторону 1.30 по евро, на волне щенячего оптимизма, что вновь избранный  быстро поправит все что наломал  вирус и предыдущий президент. Но к концу года станет понятно, что эту кашу быстро не расхлебаешь и тогда уже медленно и печально потопаем куда-то к 1.10 по евро. Имхо конечно. 

да нет, уже начался..... ждите.

 
Rustam Galkeev:
Пост выше))) подходит к исполнению и зона лимиток  - от 1.3118 с интервалом х2

Да не пойдет она выше, расслабьтесь, лучше продавайте, сейчас самое лучшее время...

 

GBPJPY  Ловите профит господа


 

GPBUSD анавлагично уже писал в пятницу  


 
Точность прогноза максимальная, так что дэпо должно увеличиться на 25% от поста выше... ./
Файлы:
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USDCAD что касается этого. то будет вот так, в общем по всем смежным инструментам разворот, должны были в пятницу сформировать минимум, ну получился вот здесь 20-25 пунктов не критично, для тренда в 200 - 400


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