FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 518

Новый комментарий
 
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  вобщем по моим предположениям эта свеча, это максимум движения. как бы только сильно выше не ушла, по закрытии продажа.


думаю примерно вот так


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  вобщем по моим предположениям эта свеча это максимум движения. как бы только сильно выше не ушла, по закрытии продажа.


всё может быть - пока Ваш счёт не аннулирует, будет верх стремится.

EURUSDH2 

 
SanAlex:

всё может быть - пока Ваш счёт не аннулирует, будет верх стремится.

 

все может быть)))

 

Евро, подбирается к сопротивлениям, от которых ранее падало


 

GBPJPY  ловите, с этого момента падаем сильно и быстро


 

Английский фунт, отбой от сопротивления 1.3228, разворотная свеча + двойная дивергенция


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY  ловите, с этого момента падаем сильно и быстро


а с чего ты взял про падение?

 
Sergey Lazarenko:

а с чего ты взял про падение?

так показывает рынок, текущая свеча должна быть около 200 пунктов, хотя думаю за 30 минут не успеем 150 пунктов пролететь, тогда следующая в 12:00


 
ALEKSANDR GADZERA:

так показывает рынок, текущая свеча должна быть около 200 пунктов, хотя думаю за 30 минут не успеем 150 пунктов пролететь, тогда следующая в 12:00


Здравствуйте

А почему не указываете стоп-лосс и тейкпрофит? Или кончик желтой линии указывает на цель? А где, в таком случае стоп-лосс?

 
Egor Manakhov:

Здравствуйте

А почему не указываете стоп-лосс и тейкпрофит? Или кончик желтой линии указывает на цель? А где, в таком случае стоп-лосс?

коли их нету в природе, то что указыывать?

1...511512513514515516517518519520521522523524525...656
Новый комментарий