FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 518
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EURUSD вобщем по моим предположениям эта свеча, это максимум движения. как бы только сильно выше не ушла, по закрытии продажа.
думаю примерно вот так
EURUSD вобщем по моим предположениям эта свеча это максимум движения. как бы только сильно выше не ушла, по закрытии продажа.
всё может быть - пока Ваш счёт не аннулирует, будет верх стремится.
всё может быть - пока Ваш счёт не аннулирует, будет верх стремится.
все может быть)))
Евро, подбирается к сопротивлениям, от которых ранее падало
GBPJPY ловите, с этого момента падаем сильно и быстро
Английский фунт, отбой от сопротивления 1.3228, разворотная свеча + двойная дивергенция
GBPJPY ловите, с этого момента падаем сильно и быстро
а с чего ты взял про падение?
а с чего ты взял про падение?
так показывает рынок, текущая свеча должна быть около 200 пунктов, хотя думаю за 30 минут не успеем 150 пунктов пролететь, тогда следующая в 12:00
так показывает рынок, текущая свеча должна быть около 200 пунктов, хотя думаю за 30 минут не успеем 150 пунктов пролететь, тогда следующая в 12:00
Здравствуйте
А почему не указываете стоп-лосс и тейкпрофит? Или кончик желтой линии указывает на цель? А где, в таком случае стоп-лосс?
Здравствуйте
А почему не указываете стоп-лосс и тейкпрофит? Или кончик желтой линии указывает на цель? А где, в таком случае стоп-лосс?
коли их нету в природе, то что указыывать?