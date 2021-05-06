FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 614

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Dikons:
Шикарный классический вход от грани канала :)

Потенциал вниз очень хороший. Вот и искал точку входа.


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Aleksandr Yakovlev:

По этой паре продажа. Стоп 13 п. Посмотрим что выйдет.


всё же - хочет она пока верх к 126.799

- правда, индикатор предсказатель, указывает в твою сторону.

Файлы:
EURJPYH2_126.799.png  39 kb
 
Aleksandr Yakovlev:

Потенциал вниз очень хороший. Вот и искал точку входа.


Стрелка от горизонта вниз - это наверно врядли...
 
SanAlex:

всё же - хочет она пока верх к 126.799

- правда, индикатор предсказатель, указывает в твою сторону.

Ты не устал еще с индюками возиться?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ты не устал еще с индюками возиться?

А как без них!? без них, как  без глаз.

 
Dikons:
Стрелка от горизонта вниз - это наверно врядли...

Это не утверждение. Просто прогноз.

 

Все, хватит с нее.


 
Aleksandr Yakovlev:

Все, хватит с нее.


Ага... как по мне, дык район .9хххх - вообще выглядит какой то спекуляцией...

то бишь не имеет каких либо серьёзных, фундаментально-глобальных аргументов.

- - -

Сёдня...завтра чего то там в ЕС решают за 1 млд евро - вот может ещё разик спекульнут на кроссе евофунт, северной шпилькой, к примеру...

 
SanAlex:

Привет! вчера он показал на падения фунта, я как то, не поверил ему - но факт то, что он правду показал. 

                                                                                                                                                                     

я настроил его так 

Я говорю ставил сразу 2 -3 и потом выбирал...но потом понял, что это тоже подгонка и надо привыкать к одному оптимальному на каждый случай для каждого ТФ...короче долгая история, всё же с опытом приходит, чем и силен долгоиграющий трейдер...

да и почему такой длинный ход в будущее, я что-то так сильно на него не полагался бы...больше бы для пипсовки приспособить для М5 или М1

[Удален]  
Сергей Криушин:

Я говорю ставил сразу 2 -3 и потом выбирал...но потом понял, что это тоже подгонка и надо привыкать к одному оптимальному на каждый случай для каждого ТФ...короче долгая история, всё же с опытом приходит, чем и силен долгоиграющий трейдер...

да и почему такой длинный ход в будущее, я что-то так сильно на него не полагался бы...больше бы для пипсовки приспособить для М5 или М1

как я понял - этот Индикатор тоже, вычисление берёт из прошлого, и выдаёт картинку будущего.

- если на каждом тайм фрейме он, рисует своё будущее - то без разницы, на минутном или на часовом, он по идее, должен для каждого тайм фрейма - отрисовать своё будущее. 

-------------------- и на минутном , он очень быстро меняет своё будущее, через пару баров, у него меняется направление в противоположную сторону. 

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