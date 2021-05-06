FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 614
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Шикарный классический вход от грани канала :)
Потенциал вниз очень хороший. Вот и искал точку входа.
По этой паре продажа. Стоп 13 п. Посмотрим что выйдет.
всё же - хочет она пока верх к 126.799
- правда, индикатор предсказатель, указывает в твою сторону.
Потенциал вниз очень хороший. Вот и искал точку входа.
всё же - хочет она пока верх к 126.799
- правда, индикатор предсказатель, указывает в твою сторону.
Ты не устал еще с индюками возиться?
Ты не устал еще с индюками возиться?
А как без них!? без них, как без глаз.
Стрелка от горизонта вниз - это наверно врядли...
Это не утверждение. Просто прогноз.
Все, хватит с нее.
Все, хватит с нее.
Ага... как по мне, дык район .9хххх - вообще выглядит какой то спекуляцией...
то бишь не имеет каких либо серьёзных, фундаментально-глобальных аргументов.
- - -
Сёдня...завтра чего то там в ЕС решают за 1 млд евро - вот может ещё разик спекульнут на кроссе евофунт, северной шпилькой, к примеру...
Привет! вчера он показал на падения фунта, я как то, не поверил ему - но факт то, что он правду показал.
я настроил его так
Я говорю ставил сразу 2 -3 и потом выбирал...но потом понял, что это тоже подгонка и надо привыкать к одному оптимальному на каждый случай для каждого ТФ...короче долгая история, всё же с опытом приходит, чем и силен долгоиграющий трейдер...
да и почему такой длинный ход в будущее, я что-то так сильно на него не полагался бы...больше бы для пипсовки приспособить для М5 или М1
Я говорю ставил сразу 2 -3 и потом выбирал...но потом понял, что это тоже подгонка и надо привыкать к одному оптимальному на каждый случай для каждого ТФ...короче долгая история, всё же с опытом приходит, чем и силен долгоиграющий трейдер...
да и почему такой длинный ход в будущее, я что-то так сильно на него не полагался бы...больше бы для пипсовки приспособить для М5 или М1
как я понял - этот Индикатор тоже, вычисление берёт из прошлого, и выдаёт картинку будущего.
- если на каждом тайм фрейме он, рисует своё будущее - то без разницы, на минутном или на часовом, он по идее, должен для каждого тайм фрейма - отрисовать своё будущее.
-------------------- и на минутном , он очень быстро меняет своё будущее, через пару баров, у него меняется направление в противоположную сторону.