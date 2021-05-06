FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нуууу, это только если примерно...
Вниз похода не было как на скрине.
Вниз похода не было как на скрине.
ну и я об этом же
Я имею ввиду небольшого похода вниз, теста
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.
Как известно, Соединенное Королевство осуществило Brexit спустя три с половиной года после проведения референдума. В составе ЕС Британия пробыла 47 лет.
Ранее Европарламент утвердил соглашение с Великобританией о Brexit. До этого соответствующий документ был одобрен главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также королевой Елизаветой II.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Совет ЕС окончательно одобрил договор о Brexit
— Елизавета II подписала билль о выходе Британии из состава ЕС
— Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit
Как повлияет на пару GBPUSD - эта новость?
- что ждать?
Как повлияет на пару GBPUSD - эта новость?
- что ждать?
Если верить Индикаторам - то, месячный график, мне показывает, это начало, движения вверх.
Если верить Индикаторам - то, месячный график, мне показывает, это начало, движения вверх.
График дневной - тоже показывает, что в понедельник, скорее всего, ещё прыгнет вверх
Должны же стопы собрать, рванет вверх, потом на дно
C чего на дно? Англия скинула финансовый груз
@Renat Akhtyamov
Хорошая новость!
Заработаем на падении индексов )