FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 37

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Renat Akhtyamov:
нуууу, это только если примерно...

Вниз похода не было как на скрине.

 
Aleksandr Yakovlev:

Вниз похода не было как на скрине.

ну и я об этом же
 
Renat Akhtyamov:
ну и я об этом же

Я имею ввиду небольшого похода вниз, теста

 

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.

Как известно, Соединенное Королевство осуществило Brexit спустя три с половиной года после проведения референдума. В составе ЕС Британия пробыла 47 лет.

Ранее Европарламент утвердил соглашение с Великобританией о Brexit. До этого соответствующий документ был одобрен главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также королевой Елизаветой II.

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LIVE: Celebrations and regret as Britain quits EU after 47 years
LIVE: Celebrations and regret as Britain quits EU after 47 years
  • 2020.02.01
  • news.sky.com
A long time coming, the moment finally arrived. The page turned on a 47-year chapter in our history. Jubilation for some, sorrow for others on #BrexitDay Catch up with our @ report with @ and @ news.sky.com/video/uk-prepa…
[Удален]  
Renat Akhtyamov:


Как повлияет на пару GBPUSD - эта новость? 

- что ждать?

GBPUSDH2

[Удален]  
Alexsandr San:

Как повлияет на пару GBPUSD - эта новость? 

- что ждать?


Если верить Индикаторам - то, месячный график, мне показывает, это начало, движения вверх.

GBPUSDMonthly 

[Удален]  
Alexsandr San:

Если верить Индикаторам - то, месячный график, мне показывает, это начало, движения вверх.

 

График дневной - тоже показывает, что в понедельник, скорее всего, ещё прыгнет вверх 

GBPUSDDaily

 
Должны же стопы собрать, рванет вверх, потом на дно
 
Ivan Butko:
Должны же стопы собрать, рванет вверх, потом на дно

C чего на дно? Англия скинула финансовый груз

 

@Renat Akhtyamov

Хорошая новость!

Заработаем на падении индексов )

Renat Akhtyamov
Renat Akhtyamov
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