FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 273

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Есть одно НО. Если уйдет ниже красного квадрата как на скрине, я продавать буду.


)))) Привет, пару недель будет рост. ну до пятницы точно на этой неделе, а там дальше посмотрим.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Есть одно НО. Если уйдет ниже красного квадрата как на скрине, я продавать буду.


Алеша, UsdCad только Buy
 
Vladimir Baskakov:
Алеша, UsdCad только Buy

Иванушка, я продал. Тейк внизу. В сделке 2% депо.(по стопу)


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Иванушка, я продал. Тейк внизу. В сделке 2% депо.(по стопу)


Продал?! Точно Алеша
 
Vladimir Baskakov:
Продал?! Точно Алеша

Да это вы тут в большинстве Иванушки.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Да это вы тут в большинстве Иванушки.

Я же знаю для чего ведешь эту ветку. Рассчитываешь, что какой-нибудь твой сигнал выстрелить и ты его пропиаришь
 
Vladimir Baskakov:
Я же знаю для чего ведешь эту ветку. Рассчитываешь, что какой-нибудь твой сигнал выстрелить и ты его пропиаришь

У меня нет ни одного сигнала. Ни закрытого ни открытого. Модераторы подтвердят

если они видят конечно закрытые.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

У меня нет ни одного сигнала. Ни закрытого ни открытого. Модераторы подтвердят

если они видят конечно закрытые.

Правильно, был вначале, слился. Сейчас пытаешься снова. Бутко подтвердит
 

Закрыл 22 п. и в БУ. 


 
Vladimir Baskakov:
Правильно, был вначале, слился. Сейчас пытаешься снова. Бутко подтвердит

Нет никаких потуг. Просто торгую. Советую и тебе тем же заняться.

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