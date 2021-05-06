FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 273
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Привет. Есть одно НО. Если уйдет ниже красного квадрата как на скрине, я продавать буду.
)))) Привет, пару недель будет рост. ну до пятницы точно на этой неделе, а там дальше посмотрим.
Привет. Есть одно НО. Если уйдет ниже красного квадрата как на скрине, я продавать буду.
Алеша, UsdCad только Buy
Иванушка, я продал. Тейк внизу. В сделке 2% депо.(по стопу)
Иванушка, я продал. Тейк внизу. В сделке 2% депо.(по стопу)
Продал?! Точно Алеша
Да это вы тут в большинстве Иванушки.
Да это вы тут в большинстве Иванушки.
Я же знаю для чего ведешь эту ветку. Рассчитываешь, что какой-нибудь твой сигнал выстрелить и ты его пропиаришь
У меня нет ни одного сигнала. Ни закрытого ни открытого. Модераторы подтвердят
если они видят конечно закрытые.
У меня нет ни одного сигнала. Ни закрытого ни открытого. Модераторы подтвердят
если они видят конечно закрытые.
Закрыл 22 п. и в БУ.
Правильно, был вначале, слился. Сейчас пытаешься снова. Бутко подтвердит
Нет никаких потуг. Просто торгую. Советую и тебе тем же заняться.