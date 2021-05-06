FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 55

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Lesorub:

Николай, накуя???

Работать только по сигналу.

Нарисовал ОН цель, ждем противоход, считаем, сколько можем выдержать и в путь!

Ок. Буду ждать противоход)

На высвободившиеся средства попробую протянуть на север кабель.

 
Nikolai Krylov:

Ок. Буду ждать противоход)

На высвободившиеся средства попробую протянуть на северкабель.

Оно тебе щас нужно???

Пара посередине диапазона, 200 п. туда, 200 п. сюда.

Зачем так рисковать???

 
Lesorub:

Оно тебе щас нужно???

Пара посередине диапазона, 200 п. туда, 200 п. сюда.

Зачем так рисковать???

А куда вложить?

Кабель лунь опасаюсь, слишком волатильный 

 
Nikolai Krylov:

А куда вложить?

Кабель лунь опасаюсь, слишком волатильный 

Жди цену, заходи безопасно для депо:

425 пунктов.

Полагаю, нормально так...
 
Nikolai Krylov:

А куда вложить?

Кабель лунь опасаюсь, слишком волатильный 

Покупай канадца через франк. Медленно, но верно.

 
Lesorub:

Жди цену, заходи безопасно для депо:

425 пунктов.

Полагаю, нормально так...

Красным выделена разметка? Старая рельса?

 
Lesorub:


А какие у тебя цели по евро?

 
Alexey Nikiforov:

А какие у тебяцели по евро?

А у тебя?

Все цели я показал выше по теме.

W и Н4...

 

Можно бы и откатить:


 
Lesorub:

А у тебя?

Все цели я показал выше по теме.

W и Н4...

Примерно такие же

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