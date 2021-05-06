FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 55
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Николай, накуя???
Работать только по сигналу.
Нарисовал ОН цель, ждем противоход, считаем, сколько можем выдержать и в путь!
Ок. Буду ждать противоход)
На высвободившиеся средства попробую протянуть на север кабель.
Ок. Буду ждать противоход)
На высвободившиеся средства попробую протянуть на северкабель.
Оно тебе щас нужно???
Пара посередине диапазона, 200 п. туда, 200 п. сюда.
Зачем так рисковать???
Оно тебе щас нужно???
Пара посередине диапазона, 200 п. туда, 200 п. сюда.
Зачем так рисковать???
А куда вложить?
Кабель лунь опасаюсь, слишком волатильный
А куда вложить?
Кабель лунь опасаюсь, слишком волатильный
Жди цену, заходи безопасно для депо:
425 пунктов.Полагаю, нормально так...
А куда вложить?
Кабель лунь опасаюсь, слишком волатильный
Покупай канадца через франк. Медленно, но верно.
Жди цену, заходи безопасно для депо:
425 пунктов.Полагаю, нормально так...
Красным выделена разметка? Старая рельса?
А какие у тебя цели по евро?
А какие у тебяцели по евро?
А у тебя?
Все цели я показал выше по теме.
W и Н4...
Можно бы и откатить:
А у тебя?
Все цели я показал выше по теме.
W и Н4...
Примерно такие же