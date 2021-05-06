FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 174

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Vasiliy Vilkov:

Щас в 15-30 прольется чья то кровь... Всех баксопоклонников)))

мы не, баксопоклонники - мы просто, хотим - трошки , Заработать.

 
Vasiliy Vilkov:

Щас в 15-30 прольется чья то кровь... Всех баксопоклонников)))

Ой лечууууу, держите мою шляпу. Вот это скорость))))

 

Проведу опрос. Вот глядя на минутный  график по фунту, что можно сказать? Куда цена пойдет?

Отвечайте только быстро. Пока цена не ушла)))


 
Alexsandr San:

По Вашему мнению и Вашей стратегии - куда двинет, эта пара?  GBPUSD


формируется минимум, в ближайшее время  может в ближайший час, или уже сформировался, и долго вверх

 
Alexsandr San:

По Вашему мнению и Вашей стратегии - куда двинет, эта пара?  GBPUSD


Сейчас закроется бар Н4 и поедим вверх

 
ALEKSANDR GADZERA:

Сейчас закроется бар Н4 и поедим вверх

Ой ладно уже. Хватит. Поняли мы вашу стратегию.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ой ладно уже. Хватит. Поняли мы вашу стратегию.

это хорошо что поняли.

 

И так, что мы видим по ене. Наездников (пассажиров) мы немного скинули

 и тут же уперлись как бараны в забор. Что делать?.

Ответ.... ничего. Ждемс. Просто ждемс.

Тут как всегда 2 варианта. Либо хватит сил снести забор, 

либо опустив голову попремся назад.

Как писал ранее, когда только появился сигнал, я видел, что цена по этой паре может пройти пунктов 70 примерно (о чем тоже писал),

 Сейчас ситуация двоякая. Как обычно, 50  на 50. Вроде и наездников немного скинули и на север затормозились.

Пятница блин))).

Да и еще. По еве тоже немного ступор стал. Подтяну БУ.

 На этом вроде все.

 

Ладно, хватит на сегодня. Закрыл все сделки и по еве и по ене.

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Aleksandr Yakovlev:

Ладно, хватит на сегодня. Закрыл все сделки и по еве и по ене.

а зря - самый смак, пропустите 

GBPUSDM5

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