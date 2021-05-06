FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 174
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Щас в 15-30 прольется чья то кровь... Всех баксопоклонников)))
мы не, баксопоклонники - мы просто, хотим - трошки , Заработать.
Щас в 15-30 прольется чья то кровь... Всех баксопоклонников)))
Ой лечууууу, держите мою шляпу. Вот это скорость))))
Проведу опрос. Вот глядя на минутный график по фунту, что можно сказать? Куда цена пойдет?
Отвечайте только быстро. Пока цена не ушла)))
По Вашему мнению и Вашей стратегии - куда двинет, эта пара? GBPUSD
формируется минимум, в ближайшее время может в ближайший час, или уже сформировался, и долго вверх
По Вашему мнению и Вашей стратегии - куда двинет, эта пара? GBPUSD
Сейчас закроется бар Н4 и поедим вверх
Сейчас закроется бар Н4 и поедим вверх
Ой ладно уже. Хватит. Поняли мы вашу стратегию.
Ой ладно уже. Хватит. Поняли мы вашу стратегию.
это хорошо что поняли.
И так, что мы видим по ене. Наездников (пассажиров) мы немного скинули
и тут же уперлись как бараны в забор. Что делать?.
Ответ.... ничего. Ждемс. Просто ждемс.
Тут как всегда 2 варианта. Либо хватит сил снести забор,
либо опустив голову попремся назад.
Как писал ранее, когда только появился сигнал, я видел, что цена по этой паре может пройти пунктов 70 примерно (о чем тоже писал),
Сейчас ситуация двоякая. Как обычно, 50 на 50. Вроде и наездников немного скинули и на север затормозились.
Пятница блин))).
Да и еще. По еве тоже немного ступор стал. Подтяну БУ.
На этом вроде все.
Ладно, хватит на сегодня. Закрыл все сделки и по еве и по ене.
Ладно, хватит на сегодня. Закрыл все сделки и по еве и по ене.
а зря - самый смак, пропустите