FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 32

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Vitaly Muzichenko:

Сделал так-же)

Зря...

 
Lesorub:

Зря...

Нормально, но немного рановато. Если что - усреднюсь :)

 
Vitaly Muzichenko:

Нормально, но немного рановато. Если что - усреднюсь :)

Лунь перспективненький...

Выше есть картина.

Даст около 340 пунктов кайфа!
 

Я бы купил сейчас эту пару, но пока борюсь с фунтом. Можно взять порядка 850 пп.


 

Даст 850, не даст 850 ...

Вопрос спорный, как по мне.

А лучше, вообще, не лезти в него щас!


 
Lesorub:

А что с Фунтом бороться???

Тут все просто! Чалим по палкам и лЮбэ...   

У меня 3 ордера висят. ТП примерно там же 
 
Aleksandr Yakovlev:
У меня 3 ордера висят. ТП примерно там же 

ОК! Ресторан гарантирован!!!        

25 пунктов до разных стэйков с текущих цен и 108 пунктов по плану в кэш ...    

Делов то...

 

Просматривается импульс и коррекция к нему 61.8 , но длительность w-4 и коррекция (8595- 8385 ) приобрело развитие в  плоскости если в волновом сценарии "плоскость" (5-3-5 ) можно ожидать "выброса" активности на уровнях.  

 

Кто в Аудях, не дрейфить!!!

Все стадо заберем.

КУКЛ иначе не действует!!!

Цель - загон - кидалово...

До 0.6690 могут еще протащить, набирая позицию...

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