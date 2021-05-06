FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 32
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Сделал так-же)
Зря...
Зря...
Нормально, но немного рановато. Если что - усреднюсь :)
Нормально, но немного рановато. Если что - усреднюсь :)
Лунь перспективненький...
Выше есть картина.Даст около 340 пунктов кайфа!
Я бы купил сейчас эту пару, но пока борюсь с фунтом. Можно взять порядка 850 пп.
Даст 850, не даст 850 ...
Вопрос спорный, как по мне.
А лучше, вообще, не лезти в него щас!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.01.24 18:02
Понедельник пятницы мудренее...
А что с Фунтом бороться???
Тут все просто! Чалим по палкам и лЮбэ...
А что с Фунтом бороться???
Тут все просто! Чалим по палкам и лЮбэ...
У меня 3 ордера висят. ТП примерно там же
ОК! Ресторан гарантирован!!!
25 пунктов до разных стэйков с текущих цен и 108 пунктов по плану в кэш ...
Делов то...
Просматривается импульс и коррекция к нему 61.8 , но длительность w-4 и коррекция (8595- 8385 ) приобрело развитие в плоскости если в волновом сценарии "плоскость" (5-3-5 ) можно ожидать "выброса" активности на уровнях.
Кто в Аудях, не дрейфить!!!
Все стадо заберем.
КУКЛ иначе не действует!!!
Цель - загон - кидалово...
До 0.6690 могут еще протащить, набирая позицию...