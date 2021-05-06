FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 227

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ALEKSANDR GADZERA:

Бабушка штоли ваша сказала?))) просто если кто-то другой, то я отказываюсь верить, уахахахаах. ржака))))

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Aleksandr Yakovlev:

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ладно, я не вы не буду издеваться. хорошего профита вам.

Если вы торгуете на основе фундаментального анализа, то это все фигня, нужен большой портфель около 1млн. $ и стоять по году - два в одной позиции.
 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. У меня есть инфа, что "золото в район 1300 и ниже" пойдет.

Это дословные слова 1 эксперта. Признаюсь, он практически никогда не ошибался.

Поэтому доверяю ему и пишу здесь.

Иногда думаю, что история не один раз повторяется. 

Придворные дамы во время эпидемий меняли золото на хлеб.)

Все может повторится.

 
sterva:

Иногда думаю, что история не один раз повторяется. 

Придворные дамы во время эпидемий меняли золото на хлеб.)

Все может повторится.

Да конечно. Не так давно он стоил 1050 примерно

 Это ноябрь-декабрь 15 года.

А если взять ТС "рельсы", и посмотреть на 

недельном графике, то цель обозначается

на уровне 1300-1350.

Так бы еще мнение Лесоруба услышать.


 

Смотря, на что смотреть:


 
Lesorub:

Смотря на что смотреть:


Агаааа))) Я знал, что ты где то рядом и подсматриваешь)))

Спасибо за мнение.)) На недельном что показывает?

 
ALEKSANDR GADZERA:

XAUUSD  Есть конечно погрешность, но думаю не страшно


Да, мастер. у вас бывают некоторые погрешности. 

 
По EURJPY вторые сутки стою вниз, выжимаю дневной минимум на 110.00 . Там немного задержимся и вниз конечная цель 89.0 хорошо бы в этом месяце...Закрою ордера на 115,80 -легкий отскок наверх будет от минимума Н4.
 
Йена лихорадочно вниз шпильку делает на 76.0 и затем вверх на 127,0 еще быстрее.Похоже это самые быстрые пары на сегодня.
 
Aleksandr Yakovlev:

Агаааа))) Я знал, что ты где то рядом и подсматриваешь)))


Вы сами здесь за собой конспектируйте!


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