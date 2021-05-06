FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 227
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Бабушка штоли ваша сказала?))) просто если кто-то другой, то я отказываюсь верить, уахахахаах. ржака))))
no comment
no comment
ладно, я не вы не буду издеваться. хорошего профита вам.Если вы торгуете на основе фундаментального анализа, то это все фигня, нужен большой портфель около 1млн. $ и стоять по году - два в одной позиции.
Привет. У меня есть инфа, что "золото в район 1300 и ниже" пойдет.
Это дословные слова 1 эксперта. Признаюсь, он практически никогда не ошибался.Поэтому доверяю ему и пишу здесь.
Иногда думаю, что история не один раз повторяется.
Придворные дамы во время эпидемий меняли золото на хлеб.)
Все может повторится.
Иногда думаю, что история не один раз повторяется.
Придворные дамы во время эпидемий меняли золото на хлеб.)
Все может повторится.
Да конечно. Не так давно он стоил 1050 примерно
Это ноябрь-декабрь 15 года.
А если взять ТС "рельсы", и посмотреть на
недельном графике, то цель обозначается
на уровне 1300-1350.
Так бы еще мнение Лесоруба услышать.
Смотря, на что смотреть:
Смотря на что смотреть:
Агаааа))) Я знал, что ты где то рядом и подсматриваешь)))
Спасибо за мнение.)) На недельном что показывает?
XAUUSD Есть конечно погрешность, но думаю не страшно
Да, мастер. у вас бывают некоторые погрешности.
Агаааа))) Я знал, что ты где то рядом и подсматриваешь)))
Вы сами здесь за собой конспектируйте!