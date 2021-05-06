FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 391
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Вы вроде знакомы с творением Юсуфа. Там сложные усреднения с фильтрами. Все по своей эконометрике) К тому же такой способ имеет место быть и применяется в разумных пределах в выборе оптимальных настроек.
Однотипность определяется уровнем погрешности матмодели описывающей ряд. Начало конец только сложно определять)
начало и конец сложно?
да практически любой трендовый индюк определит Вам этот участок
те же две МА-шки, например
поимели последний отрезок, выборку и алга - прогнозить
сначала модель, потом её в нейронку
вот и тс-ка на руках
;)
начало и конец сложно?
да практически любой трендовый индюк определит Вам этот участок
те же две МА-шки, например
поимели последний отрезок, выборку и алга - прогнозить
сначала модель, потом её в нейронку
вот и тс-ка на руках
;)
Видимо мы о разных вещах и однородность ряда мы определяем по разному. Как МАшками определять однородность вероятностного ряда не знаю. И думаю это невозможно. Хотя можете по подробней рассказать свое видение вопроса. Интересно)
ДоуДжонс30 поднимится и на сколько ваше мнение?
кто ж знает будущее?
Историю анализируем без какой-либо подгонки. Оптимальная выборка может состоять как из 4-х баров, так и из 4000 баров, где здесь увидели подгонку?
не очень знаю вашу идею, но точно известно одно, если какой параметр работает, то он должен работать всегда и везде, если же применить поиск лучшего из работающего, то это палка с двумя концами, всегда есть периоды лучшего, и поэтому будут периоды худшего.
Евро/Ауди
На Дневном графике есть вероятность прорыва вверх, внутри-дня появились признаки Дна
Оптимальная выборка, если применяется эконометрика, состоит из отрезка, характеризующимся однотипностью поведения цены, т.е. отрезок имеет тенденцию к направленному движению. Если эконометрика не применять, то в этом случае получается не что иное, как подгонка. Поэтому вопрос не спорный, просто нужно больше конкретики.
В нашем случае, всё базируется на эконометрику, используем и подключаем, при опрелелении оптимальной выборки, всю доступную историю инструмента, тае, что вопрос с подгонкой исчерпан, т.е., оптимальной выборкой может оказться, в частности, вся история.
Евро/Ауди
от "P" только вниз
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Все эти Индикаторы тут - https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page362#comment_18130199
Вы вроде знакомы с творением Юсуфа. Там сложные усреднения с фильтрами. Все по своей эконометрике) К тому же такой способ имеет место быть и применяется в разумных пределах в выборе оптимальных настроек.
Однотипность определяется уровнем погрешности матмодели описывающей ряд. Начало конец только сложно определять)
Нет никаких сложностей при определении конца старых исторических данных. Слохности имеют место только при поптке вовлечь в расчеты последние 4 бара истории, вернее, оптимальная выборка не может состоять из менее 5-ти баров.
Gold - куда пойдёт на следующей неделе ?
Верх или Вниз ? - у кого какие сигналы, куда двинет ?
Gold - куда пойдёт на следующей неделе ?
Верх или Вниз ? - у кого какие сигналы, куда двинет ?
вы ведь очень, очень краткосрочный торговец, почему на D1
на H1 пара сильновато выросла за день, снизится на треть примерно?, можно купить