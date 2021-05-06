FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 422
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USDCAD ну я пошел.
Мне хватает уже...
USDCAD ну я пошел.
Зря.
Зря.
да не, щас закроется бар и пойдем. 2 минутки еще подождем...
да не, щас закроется бар и пойдем.
Ну, удачи тогда)
Открою тебе тайну большую. Только никому не говори.)))
Это цели по канадцу.
Ну, удачи тогда)
Открою тебе тайну большую. Только никому не говори.)))
Это цели по канадцу.
Ну наконец-то хоть кто-то тайну рассказал. спасибо большое. судя по вашему размеру лотов не сильно ваша тайна работает))). Обязательно пойдет вверх, но сейчас я жду падение. у каждого свое видение рынка.
Ну наконец-то хоть кто-то тайну рассказал. спасибо большое. судя по вашему размеру лотов не сильно ваша тайна работает)))
По канадцу не успел войти.
Лот небольшой от маленького депозита.
Будет депозит больше и лот повышу.
Так что норм все. А по канадцу я серьезно.
По канадцу не успел войти.
Лот небольшой от маленького депозита.
Будет депозит больше и лот повышу.
Так что норм все. А по канадцу я серьезно.
да я не против, но есть точка, а это значит сейчас будет новая волна, будет это треугольник или тупо падение сейчас все увидим.
USDCAD: других особо нет вариантов
USD\CAD Сегодня дойдёт к 1.34321
не согласен! поэтому 90% трейдеров и сливают. пробой Хайя ни о чем не говорит!!!