FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 422

Новый комментарий
 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD ну я пошел.


Мне хватает уже...

 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD ну я пошел.


Зря.


 
Aleksandr Yakovlev:

Зря.


да не, щас закроется бар и пойдем. 2 минутки еще подождем...


 
ALEKSANDR GADZERA:

да не, щас закроется бар и пойдем.


Ну, удачи тогда)

Открою тебе тайну большую. Только никому не говори.)))

Это цели по канадцу.


 
Aleksandr Yakovlev:

Ну, удачи тогда)

Открою тебе тайну большую. Только никому не говори.)))

Это цели по канадцу.


Ну наконец-то хоть кто-то тайну рассказал. спасибо большое. судя по вашему размеру лотов не сильно ваша тайна работает))). Обязательно пойдет вверх, но сейчас я жду падение. у каждого свое видение рынка.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Ну наконец-то хоть кто-то тайну рассказал. спасибо большое. судя по вашему размеру лотов не сильно ваша тайна работает)))


По канадцу не успел войти.

Лот небольшой от маленького депозита.

Будет депозит больше и лот повышу.

Так что норм все. А по канадцу я серьезно.

 
Aleksandr Yakovlev:

По канадцу не успел войти.

Лот небольшой от маленького депозита.

Будет депозит больше и лот повышу.

Так что норм все. А по канадцу я серьезно.

да я не против, но есть точка, а это значит сейчас будет новая волна, будет это треугольник или тупо падение сейчас все увидим.

[Удален]  
USD\CAD Сегодня дойдёт к 1.34321
Файлы:
USDCADH1.png  46 kb
 

USDCAD: других особо нет вариантов


 
SanAlex:
USD\CAD Сегодня дойдёт к 1.34321

не согласен! поэтому 90% трейдеров и сливают. пробой Хайя ни о чем не говорит!!!

1...415416417418419420421422423424425426427428429...656
Новый комментарий