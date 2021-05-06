FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 397
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сань, а накуя???
Да у меня свои сигналы)
По ним работаю.
Да и в курсе ты, как я режу позиции и в БУ ухожу.
Предлагаю посмотреть все пары, что с КИВИ...
Мож, что и получится!
Предлагаю посмотреть все пары, что с КИВИ...
Мож что и получится!
Предлагай
Да у меня свои сигналы)
По ним работаю.
Да и в курсе ты, как я режу позиции и в БУ ухожу.
Нарисуй фунта, как видишь...
Только не мельчи!
Там много интересного.
А по Киви я предложил, кому надо.
Нарисуй фунта, как видишь...
Только не мельчи!
Там много интересного.
фунт с киви или просто фунт?
Если просто фунт, то с ним все понятно. Только вниз и очень далеко.
На часе есть 2 зоны накопления, синяя-большая и красная - малая.
Был выход хороший из синего квадрата и сейчас произошел тест с заходом
обратно в синюю зону, там сформирована еще 1 зона накопления.
Сейчас надо дождаться выхода и в путь))) А на бодее крупном графике цели я нарисовал.
фунт с киви или просто фунт?
1. GBPUSD
2.NZDUSD
1. GBPUSD
2.NZDUSD
По новозеландцу примерно одинаково. Рисовать лень.
Правда еще есть вероятность, что новозел еще наверх может сходить около 100п. вверх.
Пока нет еще сигнала вниз
Вот эта зона еще не тестировалась. Просто допускаю вероятность что может...
У тебя то что по этим парам?
По новозеландцу примерно одинаково. Рисовать лень.
Правда еще есть вероятность, что новозел еще наверх может сходить около 100п. вверх.
Пока нет еще сигнала вниз
Вот эта зона еще не тестировалась. Просто допускаю вероятность что может...
Ладно, ТАРА дал пищу к размышлению, грех не воспользоваться...
франк половину закрыл. Если остаток выбьет, все равно по итогу + будет.
Спать пойду. Будет день, будет ....
На утро: