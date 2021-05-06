FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 176
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ТАМ У ЛЕСОРУБА БОЛТАЕТСЯ !)))
Болтается...
Вы, вообще, не раз не угадали с тенденцией Фунта!
Посмотрите выше, что рисует КУКЛ.
А это РОСТ котировок!!!
Потому, может, это у вас там что - то болтается.
А у нас, осознанная работа на паре с четким определением целей!
По нефти туса только в понедельник, а цена уже поперла в гору...
На Н4 нарисовали зону возможного возврата для кидка покупашек:
А так, выставили цель в 75.64 :
Лунь без изменений:
Болтается...
Вы, вообще, не раз не угадали с тенденцией Фунта!
Посмотрите выше, что рисует КУКЛ.
А это РОСТ котировок!!!
Потому, может это у вас там что - то болтается.
А у нас, осознанная работа на паре с четким определением целей!
Чем примечательна эта ветка, никто не подтверждает результат своих прогнозов. Чёткое определение цены без мониторинга хотя бы демо, удобно
У вас близорукость или дальнозоркость??? Берите текущую цену на инструмент, ищите интересующую картинку, сравнивайте результат. Чего проще...
Болтается...
Вы, вообще, не раз не угадали с тенденцией Фунта!
Посмотрите выше, что рисует КУКЛ.
А это РОСТ котировок!!!
Потому, может это у вас там что - то болтается.
А у нас, осознанная работа на паре с четким определением целей!
Я Вс не понял . ваш прогноз в студию пожалста по фунту
GBPUSD когда рынок заработает обновлю чтобы дата корректная будет
USDJPY когда рынок заработает обновлю чтобы дата корректная будет