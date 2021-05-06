FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 176

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Прошу простить за спам вдруг кому пригодится денег в долгосрок срубить 
 
Вадим Новопашин:


ТАМ У ЛЕСОРУБА БОЛТАЕТСЯ !)))

Болтается...

Вы, вообще, не раз не угадали с тенденцией Фунта!

Посмотрите выше, что рисует КУКЛ.

А это РОСТ котировок!!!

Потому, может, это у вас там что - то болтается.

А у нас, осознанная работа на паре с четким определением целей!

 

По нефти туса только в понедельник, а цена уже поперла в гору...  

На Н4 нарисовали зону возможного возврата для кидка покупашек:

А так, выставили цель в 75.64 :   


 

Лунь без изменений:


[Удален]  
Lesorub:

Болтается...

Вы, вообще, не раз не угадали с тенденцией Фунта!

Посмотрите выше, что рисует КУКЛ.

А это РОСТ котировок!!!

Потому, может это у вас там что - то болтается.

А у нас, осознанная работа на паре с четким определением целей!

Чем примечательна эта ветка, никто не подтверждает результат своих прогнозов. Чёткое определение цены без мониторинга хотя бы демо, удобно
 
Vladimir Baskakov:
Чем примечательна эта ветка, никто не подтверждает результат своих прогнозов. Чёткое определение цены без мониторинга хотя бы демо, удобно
У вас близорукость или дальнозоркость??? Берите текущую цену на инструмент, ищите интересующую картинку, сравнивайте результат. Чего проще... 
[Удален]  
Lesorub:
У вас близорукость или дальнозоркость??? Берите текущую цену на инструмент, ищите интересующую картинку, сравнивайте результат. Чего проще... 
Проще за 5 мин. подключить мониторинг, со всей историей. Для чего люди придумали машину, чтобы толкать её или сесть и поехать?
 
Lesorub:

Болтается...

Вы, вообще, не раз не угадали с тенденцией Фунта!

Посмотрите выше, что рисует КУКЛ.

А это РОСТ котировок!!!

Потому, может это у вас там что - то болтается.

А у нас, осознанная работа на паре с четким определением целей!

Я Вс не понял . ваш прогноз в студию пожалста  по фунту

 

GBPUSD когда рынок заработает обновлю чтобы дата корректная будет


 

USDJPY когда рынок заработает обновлю чтобы дата корректная будет


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