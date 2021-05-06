FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 511
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Цель золота 1965
Хорошо, как скажете) но не сейчас, сейчас рухнем
Хорошо, как скажете) но не сейчас, сейчас рухнем
я же сказал что бы всем было хорошо - #5097
- пока дают возможность подумать!!!
я же сказал что бы всем было хорошо - #5097
- пока дают возможность подумать!!!
Опять 25, а че бы не подождать и потом открыться)))
Опять 25
Вы меня не путайте - Вы же спрогнозировали что золото рухнет.
-
Вы меня не путайте - Вы же спрогнозировали что золото рухнет.
-
ну треугольник, что я могу сделать... я с ними пока не очень дружу, заранее понять куда пойдет, сложно, более серьезные сигналы вниз показывают....
Не знаю, как бы пробой вверх, но возможно как и EURUSD будет, рухнет. хз пару сотен слил и вышел))) ну его, пока не до него.
ну треугольник, что я могу сделать... я с ними пока не очень дружу, заранее понять куда пойдет, сложно, более серьезные сигналы вниз показывают....
Скорее всего к 3000 надо готовится
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по тому что творится на улицах, пинания человека человеком. приведёт точно к 4етвёртой мировой
Скорее всего к 3000 надо готовится
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по тому что творится на улицах, пинания человека человеком. приведёт точно к 4етвёртой мировой
все может быть, но я думаю что текущая свеча на Н1 будет нисходящая...
Готовьтесь к ралли см. посты. Больших профитов.
ЗОЛОТО Ладно, еще разок попробуем....