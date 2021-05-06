FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 511

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Vladimir Baskakov:
Цель золота 1965

Хорошо, как скажете) но не сейчас, сейчас рухнем

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ALEKSANDR GADZERA:

Хорошо, как скажете) но не сейчас, сейчас рухнем

я же сказал что бы всем было хорошо -  

- пока дают возможность подумать!!!

 
SanAlex:

я же сказал что бы всем было хорошо -  

- пока дают возможность подумать!!!

Опять 25, а че бы не подождать и потом открыться)))


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ALEKSANDR GADZERA:

Опять 25


Вы меня не путайте - Вы же спрогнозировали что золото рухнет. 

 
SanAlex:

Вы меня не путайте - Вы же спрогнозировали что золото рухнет. 

ну треугольник, что я могу сделать... я с ними пока не очень дружу, заранее понять куда пойдет, сложно, более серьезные сигналы вниз показывают....


Не знаю, как бы пробой вверх, но возможно как и  EURUSD  будет, рухнет. хз пару сотен слил и вышел))) ну его, пока не до него.

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ALEKSANDR GADZERA:

ну треугольник, что я могу сделать... я с ними пока не очень дружу, заранее понять куда пойдет, сложно, более серьезные сигналы вниз показывают....

Скорее всего к 3000 надо готовится

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по тому что творится на улицах, пинания человека человеком. приведёт точно к 4етвёртой мировой 

 
Готовьтесь к ралли см. посты. Больших профитов.
 
SanAlex:

Скорее всего к 3000 надо готовится

-------------------- 

по тому что творится на улицах, пинания человека человеком. приведёт точно к 4етвёртой мировой 

все может быть, но я думаю что текущая свеча на Н1 будет нисходящая...

 
Rustam Galkeev:
Готовьтесь к ралли см. посты. Больших профитов.
ага, пока что кислый денек
 

ЗОЛОТО Ладно, еще разок попробуем....


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