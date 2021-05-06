FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 383

Новый комментарий
 
Как связаться с админом ?
Помогите плиз. В контактах не возможно написать

Админ отзовись пожалуйста, есть дело) 
 
SanAlex:

Ложусь спать - с утра расскажу что Ванга сказала, куда движение будет.

а чё!  вот всё по прогнозу 

Файлы:
EURUSDH2_SEGODNIA.png 70 kb    из поста   

Данные устарели. Уже не по прогнозу.

На опционах на 19-й и 20-й страйк накидывают,т.е. "биржевая яма" думает,что это не предел.

[Удален]  
Vadens:

Данные устарели. Уже не по прогнозу.

На опционах на 19-й и 20-й страйк накидывают,т.е. "биржевая яма" думает,что это не предел.

всё же, больше шансов верх чем вниз, думаю сегодня коснётся уровня 1.18538

---------

хотя в такие моменты, когда не зафиксированная зелёная пипка - бывает резкое движение, в противоположную сторону.     

Файлы:
EURUSDDaily_1.18538.png  66 kb
EURUSDH2_1.18538.png  75 kb
[Удален]  
SanAlex:

всё же, больше шансов верх чем вниз, думаю сегодня коснётся уровня 1.18538

---------

хотя в такие моменты, когда не зафиксированная зелёная пипка - бывает резкое движение, в противоположную сторону.     

если входить в верх - то лучше от цели 1.17630

Файлы:
EURUSDH2_1.1853831m.png  75 kb
 
Каждый день в одно и тоже время, происходят одни и те же события. Это факт и правда жизни. 

Почему никто не пытается брать деньги оттуда? К чему глобальные прогнозы, когда все есть под ногами. 

Оно получается примерно  7 на 10, можно завтра тыркнуть.. 
[Удален]  
GOLD - кажись собрался падать 
Файлы:
GOLD_00001.PNG  92 kb
[Удален]  
SanAlex:

если входить в верх - то лучше от цели 1.17630

в этом месте 1.17823 переломало в низ    

Файлы:
EURUSDH2_1.17823l1j.png  68 kb
 
SanAlex:

в этом месте 1.17823 переломало в низ    

Привет.Что то все у тебя так не уверенно. 

Я ведь сколько раз говорил тебе, ВНИЗ, значит вниз.

И пойдет далеко.И "секрет" встати не шуточный.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Привет.Что то все у тебя так не уверенно. 

Я ведь сколько раз говорил тебе, ВНИЗ, значит вниз.

И пойдет далеко.И "секрет" встати не шуточный.

Привет! так то вроде должна сходить к 1.15780.

- но лучше с утра, просмотреть график 

Файлы:
EURUSDDaily_1.15780.png  62 kb
 
Привет! Как там золотишко, какие планы?
1...376377378379380381382383384385386387388389390...656
Новый комментарий