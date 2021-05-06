FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 383
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Админ отзовись пожалуйста, есть дело)
Ложусь спать - с утра расскажу что Ванга сказала, куда движение будет.
а чё! вот всё по прогнозуФайлы:
Данные устарели. Уже не по прогнозу.
На опционах на 19-й и 20-й страйк накидывают,т.е. "биржевая яма" думает,что это не предел.
Данные устарели. Уже не по прогнозу.
На опционах на 19-й и 20-й страйк накидывают,т.е. "биржевая яма" думает,что это не предел.
всё же, больше шансов верх чем вниз, думаю сегодня коснётся уровня 1.18538
---------
хотя в такие моменты, когда не зафиксированная зелёная пипка - бывает резкое движение, в противоположную сторону.
всё же, больше шансов верх чем вниз, думаю сегодня коснётся уровня 1.18538
---------
хотя в такие моменты, когда не зафиксированная зелёная пипка - бывает резкое движение, в противоположную сторону.
если входить в верх - то лучше от цели 1.17630
если входить в верх - то лучше от цели 1.17630
в этом месте 1.17823 переломало в низ
в этом месте 1.17823 переломало в низ
Привет.Что то все у тебя так не уверенно.
Я ведь сколько раз говорил тебе, ВНИЗ, значит вниз.
И пойдет далеко.И "секрет" встати не шуточный.
Привет.Что то все у тебя так не уверенно.
Я ведь сколько раз говорил тебе, ВНИЗ, значит вниз.
И пойдет далеко.И "секрет" встати не шуточный.
Привет! так то вроде должна сходить к 1.15780.
- но лучше с утра, просмотреть график