FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 550

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не могу пока понять, куда сегодня золото хочет!?

ГОЛД

 
SanAlex:

не могу пока понять, куда сегодня золото хочет!?


как ты собрался это понять? на закрытии азиатской сессии, когда европа спит? Рынок то вообще-то люди делают, покупают, продают, а счас нету никого, проснуться через 3-4 часа

 
Egor Manakhov:
Благодарю! Стараюсь всегда заходить без просадки, в понятные и сформированные движения. Цели тоже реальные стараюсь ставить.  

привет, а что за техника у тебя? Что ты понял, поясни?

Вот я смотрю  на Д1, и вижу, котировка в нисходящем тренде дошла до предыдущей Впадины, остановилась, коррекция пошла, но величину ее ведь никто не знает? Иди знает?


 
Sergey Lazarenko:

как ты собрался это понять? на закрытии азиатской сессии, когда европа спит? Рынок то вообще-то люди делают, покупают, продают, а счас нету никого, проснуться через 3-4 часа

Проснутся, посмотрят на МА и вперёд.

Тут даже на каком-то форуме вычитал и заскринил - не сдержался:)


Не МА ходит за ценой, а цена за МА. Во как!
 
Sergey Lazarenko:

как ты собрался это понять? на закрытии азиатской сессии, когда европа спит? Рынок то вообще-то люди делают, покупают, продают, а счас нету никого, проснуться через 3-4 часа

Привет. Думаю для не секрет, что есть недельные тренды, которые формируют ЦБ допустим. Если тенденция сложилась и направление известно, в большинстве случаев не требуется ожидать открытие европы. Иначе можно и хороший вход пропустить

 
Sergey Lazarenko:

привет, а что за техника у тебя? Что ты понял, поясни?

Вот я смотрю  на Д1, и вижу, котировка в нисходящем тренде дошла до предыдущей Впадины, остановилась, коррекция пошла, но величину ее ведь никто не знает? Иди знает?


Я использую мультивалютный анализ. Жду взаимной тенденции и вхожу по запаздывающему инструменту

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Sergey Lazarenko:

как ты собрался это понять? на закрытии азиатской сессии, когда европа спит? Рынок то вообще-то люди делают, покупают, продают, а счас нету никого, проснуться через 3-4 часа

когда Европа проснётся и вступит в бой, то будут обрисовываться точки на следующий день.

- а я, работаю уже с формирующими точками.

 

Как то так... ./

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Rustam Galkeev:

Как то так... ./

почему-то MACD показывает верх - а Вы почему-то вниз

GBPUSDH1 MACD

 
Vitaly Muzichenko:

Проснутся, посмотрят на МА и вперёд.

Тут даже на каком-то форуме вычитал и заскринил - не сдержался:)


Не МА ходит за ценой, а цена за МА. Во как!

спорить сильно не буду... МА - это математическое среднее, то есть они обобщают, и в эти обобщения укладываются разные выхлесты цены, или если дальше, то точность ТВх(точки входа усредняется), и это вынуждает размер риска увеличивать... ИМХо конечно, если на роботе торговать то может что и получится(ИМХО), а раз размер риска большой, то и выхлоп тоже падает если попал в струю. Ну да ладно, просто мнение

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