FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 550
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не могу пока понять, куда сегодня золото хочет!?
не могу пока понять, куда сегодня золото хочет!?
как ты собрался это понять? на закрытии азиатской сессии, когда европа спит? Рынок то вообще-то люди делают, покупают, продают, а счас нету никого, проснуться через 3-4 часа
Благодарю! Стараюсь всегда заходить без просадки, в понятные и сформированные движения. Цели тоже реальные стараюсь ставить.
привет, а что за техника у тебя? Что ты понял, поясни?
Вот я смотрю на Д1, и вижу, котировка в нисходящем тренде дошла до предыдущей Впадины, остановилась, коррекция пошла, но величину ее ведь никто не знает? Иди знает?
как ты собрался это понять? на закрытии азиатской сессии, когда европа спит? Рынок то вообще-то люди делают, покупают, продают, а счас нету никого, проснуться через 3-4 часа
Проснутся, посмотрят на МА и вперёд.
Тут даже на каком-то форуме вычитал и заскринил - не сдержался:)
как ты собрался это понять? на закрытии азиатской сессии, когда европа спит? Рынок то вообще-то люди делают, покупают, продают, а счас нету никого, проснуться через 3-4 часа
Привет. Думаю для не секрет, что есть недельные тренды, которые формируют ЦБ допустим. Если тенденция сложилась и направление известно, в большинстве случаев не требуется ожидать открытие европы. Иначе можно и хороший вход пропустить
привет, а что за техника у тебя? Что ты понял, поясни?
Вот я смотрю на Д1, и вижу, котировка в нисходящем тренде дошла до предыдущей Впадины, остановилась, коррекция пошла, но величину ее ведь никто не знает? Иди знает?
Я использую мультивалютный анализ. Жду взаимной тенденции и вхожу по запаздывающему инструменту
как ты собрался это понять? на закрытии азиатской сессии, когда европа спит? Рынок то вообще-то люди делают, покупают, продают, а счас нету никого, проснуться через 3-4 часа
когда Европа проснётся и вступит в бой, то будут обрисовываться точки на следующий день.
- а я, работаю уже с формирующими точками.
Как то так... ./
Как то так... ./
почему-то MACD показывает верх - а Вы почему-то вниз
Проснутся, посмотрят на МА и вперёд.
Тут даже на каком-то форуме вычитал и заскринил - не сдержался:)
Не МА ходит за ценой, а цена за МА. Во как!
спорить сильно не буду... МА - это математическое среднее, то есть они обобщают, и в эти обобщения укладываются разные выхлесты цены, или если дальше, то точность ТВх(точки входа усредняется), и это вынуждает размер риска увеличивать... ИМХо конечно, если на роботе торговать то может что и получится(ИМХО), а раз размер риска большой, то и выхлоп тоже падает если попал в струю. Ну да ладно, просто мнение