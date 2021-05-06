FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 106

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Vitaly Muzichenko:
Продал доллары за рубли по 72.5, надеюсь выкупить не дороже 67 в ближайшей перспективе

Если повезет:


 
Vitaly Muzichenko:
Продал доллары за рубли по 72.5, надеюсь выкупить не дороже 67 в ближайшей перспективе

Как Вы и где рублем торгуете? Ведь самая неудобная валюта в плане торговли. 

 
Lesorub:

Если повезет:


Лунь уже или выше 38 тоже есть?

Похоже рисуют перевернутую голову с плечами и вверх.

Последняя рельса как? (Дневная)

 

Буду издеваться над Еврой:


 
sterva:

Как Вы и где рублем торгуете? Ведь самая неудобная валюта в плане торговли. 

На корейской бирже без плеча. Да, она "неудобна" для торговли, но сейчас вижу перспективу заработать.

 
sterva:

Лунь уже или выше 38 тоже есть?

Похоже рисуют перевернутую голову с плечами и вверх.

Последняя рельса как? (Дневная)

На дневках долгов не вижу. Только с Н1:

Тоже смотрю, возьмут сразу или на потом оставят...

 
Lesorub:

На дневках долгов не вижу. Только с Н1:

Тоже смотрю, возьмут сразу или на потом оставят...

Все понятно. Спасибо.

. Пугают два нижних ГЭП. Пока думаю.

 
sterva:

Все понятно. Спасибо.

. Пугают два нижних ГЭП. Пока думаю.

Ответ на Н4

 

Еву зафиксировал.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Не утруждайте себя. А то сил на писк не хватит.

Пересмотрел всю ветку с начало и до конца.

Скрины мои по еве. Страницы:

9. Продажа. Сделка закрыта.

15. Продажа. Сделка закрыта.

65. Покупка от 1,07860.

68. Покупка примерно от той же цены.

72.Ожидание сигнала.

74. Покупка.

89. Ожидание сигнала (сигнал не состоялся)

104. Продажа.

Все сделки были в +. Отрицательных не было.

Ни вчера и даже не на прошлой неделе я еву не покупал.

Так что не пищите пожалуйста. Пустобрех.

Я имел ввиду eurjpy, которую вы активно покупали по 120 и usdcad, активно продаваемый вами же
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