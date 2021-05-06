FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 321

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Alexsandr San:

и тут всё как в аптеки 


Аптекарь - хорошая профессия...


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Alexsandr San:

сейчас настраиваюсь зуб вырвать - ещё не как не настроюсь ( реально зуб достал уже) 

если кто был в Абрау-Дюрсо на пляже, там голыши такие камни, привяжу сейчас в место стоматолога.   

 
Alexsandr San:

если кто был в Абрау-Дюрсо на пляже, там голыши такие камни, привяжу сейчас в место стоматолога.   

C 2 H 5 OH - и нет проблем...


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Lesorub:

Аптекарь - хорошая профессия...


ну не знаю, тут на любителя.

- видно одно одному, другому другое.

NZDUSDDaily 

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Lesorub:

C 2 H 5 OH - и нет проблем...


у тебя - старые фотки - это не сейчас происходит ? сейчас цена 0.6426

а у тебя 0.6439 

 
Alexsandr San:

у тебя - старые фотки - это не сейчас происходит ? 

Формула спирта - она всегда актуальна!!!   

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Lesorub:

Формула спирта - она всегда актуальна!!!   

я же, немного всего выпил - учуял 

 
Alexsandr San:

я же, немного всего выпил - учуял 

В честь парада - можно!!!


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Lesorub:

В честь парада - можно!!!


так и есть, в честь парада! 

что думаете по золоту ? - вроде как собирается к низу!?

XAUUSDH2 XAUUSDH2 

 
Alexsandr San:

так и есть, в честь парада! 

что думаете по золоту ? - вроде как собирается к низу!?

 XAUUSDH2 

Ничего не думаю. Продано у меня оно давно. Жду профита...

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