FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 321
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и тут всё как в аптеки
Аптекарь - хорошая профессия...
сейчас настраиваюсь зуб вырвать - ещё не как не настроюсь ( реально зуб достал уже)
если кто был в Абрау-Дюрсо на пляже, там голыши такие камни, привяжу сейчас в место стоматолога.
если кто был в Абрау-Дюрсо на пляже, там голыши такие камни, привяжу сейчас в место стоматолога.
C 2 H 5 OH - и нет проблем...
Аптекарь - хорошая профессия...
ну не знаю, тут на любителя.
- видно одно одному, другому другое.
C 2 H 5 OH - и нет проблем...
у тебя - старые фотки - это не сейчас происходит ? сейчас цена 0.6426
а у тебя 0.6439
у тебя - старые фотки - это не сейчас происходит ?
Формула спирта - она всегда актуальна!!!
Формула спирта - она всегда актуальна!!!
я же, немного всего выпил - учуял
я же, немного всего выпил - учуял
В честь парада - можно!!!
В честь парада - можно!!!
так и есть, в честь парада!
что думаете по золоту ? - вроде как собирается к низу!?
XAUUSDH2
так и есть, в честь парада!
что думаете по золоту ? - вроде как собирается к низу!?
XAUUSDH2
Ничего не думаю. Продано у меня оно давно. Жду профита...
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