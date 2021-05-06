FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 353

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Alexey Nikiforov:

Исходя из этого, почему бы его тогда не покупать постоянно? Вечный рост?

Его и нужно постоянно покупать на откатах, а не шортить при малейшем росте, это-же не нефть, которая доживает своё.

P.S. Там в соседней ветке биткоин ждут по цене "0". Как думаете, будет такая цена?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Его и нужно постоянно покупать на откатах, а не шортить при малейшем росте, это-же не нефть, которая доживает своё.

P.S. Там в соседней ветке биткоин ждут по цене "0". Как думаете, будет такая цена?

думаю так и будет. кому он нужен !? Без него жили и жить будем. тут бы, не перейти в древнего человека.

BTC\USD  -11.9

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BTCUSDMonthly.png  35 kb
 
SanAlex:

думаю так и будет. кому он нужен !? Без него жили и жить будем. тут бы, не перейти в древнего человека.

И без интернета жили, а ещё раньше даже без горячей воды.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

И без интернета жили, а ещё раньше даже без горячей воды.

не за горами, многие и сейчас так живут.  

 
Vitaly Muzichenko:

Его и нужно постоянно покупать на откатах, а не шортить при малейшем росте, это-же не нефть, которая доживает своё.

P.S. Там в соседней ветке биткоин ждут по цене "0". Как думаете, будет такая цена?

2 022 на данном этапе уже перебор

 
Alexey Nikiforov:

2 022 на данном этапе уже перебор

пока продают, будет рости
 
Alexey Nikiforov:

2 022 на данном этапе уже перебор

Не так давно и 1100 было много


[Удален]  

что дороже золота ?

 
Renat Akhtyamov:
пока продают, будет рости

Интересно, кто на таких уровнях выкупает обратно

 
Alexey Nikiforov:

2 022 на данном этапе уже перебор

2050, легко в такой ситуации. Самый нормальный вариант забыть его пока. 

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