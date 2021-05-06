FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 353
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Исходя из этого, почему бы его тогда не покупать постоянно? Вечный рост?
Его и нужно постоянно покупать на откатах, а не шортить при малейшем росте, это-же не нефть, которая доживает своё.
P.S. Там в соседней ветке биткоин ждут по цене "0". Как думаете, будет такая цена?
Его и нужно постоянно покупать на откатах, а не шортить при малейшем росте, это-же не нефть, которая доживает своё.
P.S. Там в соседней ветке биткоин ждут по цене "0". Как думаете, будет такая цена?
думаю так и будет. кому он нужен !? Без него жили и жить будем. тут бы, не перейти в древнего человека.
BTC\USD -11.9
думаю так и будет. кому он нужен !? Без него жили и жить будем. тут бы, не перейти в древнего человека.
И без интернета жили, а ещё раньше даже без горячей воды.
И без интернета жили, а ещё раньше даже без горячей воды.
не за горами, многие и сейчас так живут.
Его и нужно постоянно покупать на откатах, а не шортить при малейшем росте, это-же не нефть, которая доживает своё.
P.S. Там в соседней ветке биткоин ждут по цене "0". Как думаете, будет такая цена?
2 022 на данном этапе уже перебор
2 022 на данном этапе уже перебор
2 022 на данном этапе уже перебор
Не так давно и 1100 было много
что дороже золота ?
пока продают, будет рости
Интересно, кто на таких уровнях выкупает обратно
2 022 на данном этапе уже перебор
2050, легко в такой ситуации. Самый нормальный вариант забыть его пока.