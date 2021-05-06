FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 502
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а у меня 470 сделок и это далеко не предел
;)
Маржи на все сделки хватило? Лихо :)
Маржи на все сделки хватило? Лихо :)
Может и хватает, но слив гарантирован
Блин, откуда столько пессимизма?
БУ выставлен. Сигнал отработался хорошо.
Маржи на все сделки хватило? Лихо :)
Может и хватает, но слив гарантирован
не ломайте голову
вам такая торговля не ведома
;)
не ломайте голову
вам такая торговля не ведома
;)
Не понимаю, как с такими знаниями ещё в маркет что-то выставлять
EURGBP походу на сегодня все... посмотрим. либо от сюда вниз, либо треугольник и дальше видно будет