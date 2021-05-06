FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 502

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Renat Akhtyamov:

а у меня 470 сделок и это далеко не предел

;)

Маржи на все сделки хватило? Лихо :)

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Маржи на все сделки хватило? Лихо :)

Может и хватает, но слив гарантирован
 
Vladimir Baskakov:
Может и хватает, но слив гарантирован

Блин, откуда столько пессимизма? 

 

БУ выставлен. Сигнал отработался хорошо.


 
EURUSD закрыл
 
Какая техническая картина по Евродоллару? дойдет до 1830?
 
Vitaly Muzichenko:

Маржи на все сделки хватило? Лихо :)

Vladimir Baskakov:
Может и хватает, но слив гарантирован

не ломайте голову

вам такая торговля не ведома

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

не ломайте голову

вам такая торговля не ведома

;)

Не понимаю, как с такими знаниями ещё в маркет что-то выставлять
 
Vladimir Baskakov:
Не понимаю, как с такими знаниями ещё в маркет что-то выставлять
там мое творчество, не более
 

EURGBP  походу на сегодня все... посмотрим. либо от сюда вниз, либо треугольник и дальше видно будет


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