FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 191

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ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD  надеюсь это последний максимум и идем вниз


GBPUSD вот так долго быть, тут должным быть максимум всего движения за пару недель, и от сюда долеко и долго в низ.


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD ну хорошо вот так.


что то Вы - стали, плохо прогнозы выдавать

и ещё удаляете картинки - и выставляете, только положительные результаты  

GBPUSDM30

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD вот так долго быть, тут должным быть максимум всего движения за пару недель, и от сюда долеко и долго в низ.


Вы что считаете - что мы вообще, что ли ? до этой картинки - были другие уровни , и вообще если Вы так просто закрываете позиции и открываете их выше - это просто демо счёт.

у Вас на реале - просто не выдержало депо, такого стреса 

 
Alexsandr San:

что то Вы - стали, плохо прогнозы выдавать

и ещё удаляете картинки - и выставляете, только положительные результаты  


ЕСли я что-то удаляю значит так надо, так как экстремумов бывает несколько, хотя вам этого не понять. Пользуйтесь пожалуйста своими индикаторами, мои прогнозы не для таких как Вы.

Что значит я выставляю только положительные? Вы что одноклеточный? все прогнозы вложены до того как будет разворот или в момент этого. Вы настолько глупы, что не можете этого понять и проверить? или вы браться с Яковлевым...

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

ЕСли я что-то удаляю значит так надо, так как экстремумов бывает несколько, хотя вам этого не понять. Пользуйтесь пожалуйста своими индикаторами, мои прогнозы не для таких как Вы.

Что значит я выставляю только положительные? Вы что одноклеточный? все прогнозы вложены до того как будет разворот или в момент этого. Вы настолько глупы, что не можете этого понять и проверить? или вы браться с Яковлевым...

Вы просто! красавчик ….

 
Alexsandr San:

Вы что считаете - что мы вообще, что ли ? до этой картинки - были другие уровни , и вообще если Вы так просто закрываете позиции и открываете их выше - это просто демо счёт.

у Вас на реале - просто не выдержало депо, такого стреса 

Я не собираюсь вам ничего доказывать, это не имеет смысла. Выкладывайте свои прогнозы с заборами и т.д. и не мешайте пожалуйста

 
Alexsandr San:

Вы просто! красавчик ….

За это спасибо. ЕСли хотите что-то написать, пишите в личку, не засоряйте ветку.

 
ALEKSANDR GADZERA:

ЕСли я что-то удаляю значит так надо, так как экстремумов бывает несколько, хотя вам этого не понять. Пользуйтесь пожалуйста своими индикаторами, мои прогнозы не для таких как Вы.

Что значит я выставляю только положительные? Вы что одноклеточный? все прогнозы вложены до того как будет разворот или в момент этого. Вы настолько глупы, что не можете этого понять и проверить? или вы браться с Яковлевым...

Слышь черт, ты ничего не попутал?

Базар фильтруй 

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

За это спасибо. ЕСли хотите что-то написать, пишите в личку, не засоряйте ветку.

Я не могу в личку - я люблю на публике 

 

USDJPY пока точно не могу сказать на сколько высоко уйдет, может быть немного позже...


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