FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 191
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GBPUSD надеюсь это последний максимум и идем вниз
GBPUSD вот так долго быть, тут должным быть максимум всего движения за пару недель, и от сюда долеко и долго в низ.
GBPUSD ну хорошо вот так.
что то Вы - стали, плохо прогнозы выдавать
и ещё удаляете картинки - и выставляете, только положительные результаты
GBPUSD вот так долго быть, тут должным быть максимум всего движения за пару недель, и от сюда долеко и долго в низ.
Вы что считаете - что мы вообще, что ли ? до этой картинки - были другие уровни , и вообще если Вы так просто закрываете позиции и открываете их выше - это просто демо счёт.
у Вас на реале - просто не выдержало депо, такого стреса
что то Вы - стали, плохо прогнозы выдавать
и ещё удаляете картинки - и выставляете, только положительные результаты
ЕСли я что-то удаляю значит так надо, так как экстремумов бывает несколько, хотя вам этого не понять. Пользуйтесь пожалуйста своими индикаторами, мои прогнозы не для таких как Вы.
Что значит я выставляю только положительные? Вы что одноклеточный? все прогнозы вложены до того как будет разворот или в момент этого. Вы настолько глупы, что не можете этого понять и проверить? или вы браться с Яковлевым...
ЕСли я что-то удаляю значит так надо, так как экстремумов бывает несколько, хотя вам этого не понять. Пользуйтесь пожалуйста своими индикаторами, мои прогнозы не для таких как Вы.
Что значит я выставляю только положительные? Вы что одноклеточный? все прогнозы вложены до того как будет разворот или в момент этого. Вы настолько глупы, что не можете этого понять и проверить? или вы браться с Яковлевым...
Вы просто! красавчик ….
Вы что считаете - что мы вообще, что ли ? до этой картинки - были другие уровни , и вообще если Вы так просто закрываете позиции и открываете их выше - это просто демо счёт.
у Вас на реале - просто не выдержало депо, такого стреса
Я не собираюсь вам ничего доказывать, это не имеет смысла. Выкладывайте свои прогнозы с заборами и т.д. и не мешайте пожалуйста
Вы просто! красавчик ….
За это спасибо. ЕСли хотите что-то написать, пишите в личку, не засоряйте ветку.
ЕСли я что-то удаляю значит так надо, так как экстремумов бывает несколько, хотя вам этого не понять. Пользуйтесь пожалуйста своими индикаторами, мои прогнозы не для таких как Вы.
Что значит я выставляю только положительные? Вы что одноклеточный? все прогнозы вложены до того как будет разворот или в момент этого. Вы настолько глупы, что не можете этого понять и проверить? или вы браться с Яковлевым...
Слышь черт, ты ничего не попутал?
Базар фильтруй
За это спасибо. ЕСли хотите что-то написать, пишите в личку, не засоряйте ветку.
Я не могу в личку - я люблю на публике
USDJPY пока точно не могу сказать на сколько высоко уйдет, может быть немного позже...