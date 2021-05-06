FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 319
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
берегите себя
Берегу как могу...)P.S. Главное беречь свой б/щ (Брокерский щёт)... )))
Берегу как могу...)P.S. Главное беречь свой б/щ (Брокерский щёт)... )))
я пока сходил покурил -
А Вы сами прочтите свой посыл
-----------------
ладно
нет претензий . надо жить. ------------------- просто жить . любить родных
я пока сходил покурил -
А Вы сами прочтите свой посыл
А что вообще вас обидело? Что то может я недопонимаю о_О
А что вообще вас обидело? Что то может я недопонимаю о_О
я просто опять пьяный -
- пьяные они всегда ищут причины .
Извинтите меня засранца
от души простите
я просто опять пьяный -
- пьяные они всегда ищут причины .
Извинтите меня засранца
от души простите
Одно дело сидеть на форуме и комментировать, главное не торгуйте в таком состоянии...
Одно дело сидеть на форуме и комментировать, главное не торгуйте в таком состоянии...
не, там всё по трезвому запрограммированно
-------------
я вспоминаю друзей своих - и только сейчас понял
- что они устали меня слушать пьяным
вроде всё успокоилось.
толи стопы убрали или что, отсюда по золоту
--- можно входить в продажи
да не показывайте вы тут скрины со стопами....
я же не шутилэта фишка реально работает
да не показывайте вы тут скрины со стопами....
я же не шутилэта фишка реально работает
Где ГралЬЬ, или опять слив?
Рыжика задрали малость еще, как водится.
На 1773 видно скопление останавливающего объема, ближайшая цель тест объема на 1762,5
Основная цель корреции по палкам 1716,58