FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 319

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Alexsandr San:

берегите себя 

Берегу как могу...)

P.S. Главное беречь свой б/щ (Брокерский щёт)... )))
[Удален]  
Vasiliy Vilkov:

Берегу как могу...)

P.S. Главное беречь свой б/щ (Брокерский щёт)... )))

я пока сходил покурил -

А Вы сами прочтите свой посыл

-----------------

ладно 

нет претензий . надо жить. ------------------- просто жить . любить родных   

 
Alexsandr San:

я пока сходил покурил -

А Вы сами прочтите свой посыл 

А что вообще вас обидело? Что то может я недопонимаю о_О

[Удален]  
Vasiliy Vilkov:

А что вообще вас обидело? Что то может я недопонимаю о_О

я просто опять пьяный -

- пьяные они всегда ищут причины .

Извинтите меня засранца 

от души простите 

 
Alexsandr San:

я просто опять пьяный -

- пьяные они всегда ищут причины .

Извинтите меня засранца 

от души простите 

Одно дело сидеть на форуме и комментировать, главное не торгуйте в таком состоянии... 

[Удален]  
Vasiliy Vilkov:

Одно дело сидеть на форуме и комментировать, главное не торгуйте в таком состоянии... 

не, там всё по трезвому запрограммированно

-------------

я вспоминаю друзей своих - и только сейчас понял 

- что они устали меня слушать пьяным  

[Удален]  

вроде всё успокоилось.

толи стопы убрали или что, отсюда по золоту  

--- можно входить в продажи  

 

да не показывайте вы тут скрины со стопами....

я же не шутил

эта фишка реально работает
 
Renat Akhtyamov:

да не показывайте вы тут скрины со стопами....

я же не шутил

эта фишка реально работает

Где ГралЬЬ, или опять слив?

 

Рыжика задрали малость еще, как водится.

На 1773 видно скопление останавливающего объема, ближайшая цель тест объема на 1762,5

Основная цель корреции по палкам 1716,58


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