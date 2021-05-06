FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 145
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У вас прогнозы 80-90% как вы говорите, вы указываете на тренд который и так уже идет. А у меня 100% верных разворотов трендов, при который ваши все индикаторы не показывают этого и никогда не покажут, в разрез с ним нужно открывать позицию совершенно в другую сторону, не в ту что показывает ваш индикатор. Поэтому я не думаю, это такие прогнозы будут пропускать. хотябы взять вот этот один. если вы посмотрите то тут был максимум всего движения вверх.
соответственно вот тут надо продавать, хотя все трейдеры и индикаторы этого бы никогда не сказали
Ну и соответственно после:
Я не указываю на тренд. Я показываю точки входа,а
хотя ладно. Рисуйте ,что хотите.....
Похоже ваши покупки вас разоряют. )
Её я сам выставляю по своему методу.
Ладно, со входом понятно (хотя входить можно где угодно...)
Самое главное, где фиксировать прибыль??? 1 пункт или тысяча???
Вот картинка:
Будет ли здесь точка входа по вашей методе? По цене 1.10849...
Ладно, со входом понятно (хотя входить можно где угодно...)
Самое главное, где фиксировать прибыль??? 1 пункт или тысяча???
Вот картинка:
Будет ли здесь точка входа по вашей методе? По цене 1.10849...
прибыли определяйте сами, точка была на Д1 это может означать одно что цена будет падать несколько дней, просто для точности входа в рынок мы ее определили на М5 чтобы не попасть в большую просадку. что касается картинки которую вы дали, от туда можно продавать, цена пока выше не пойдет!!!, около 3-4 дней думаю будет продажа. я там тоже встал на продажу немного
Самое главное, где фиксировать прибыль??? 1 пункт или тысяча???
Если вы войдете в любой точки, немного подождете и поставите Лося в ноль. стойте и наблюдайте за трендом, и выходите где считаете нужным по индикаторам или еще как нибудь.
Если вы войдете в любой точки, немного подождете и поставите Лося в ноль. стойте и наблюдайте за трендом, и выходите где считаете нужнымпо индикаторам или еще как нибудь.
Ладно, все элементарно, Ватсон! (С)
Могу раздавать точки входа направо и налево! Без дыма...
Лунь:
Ладно, все элементарно, Ватсон! (С)
Могу раздавать точки входа направо и налево! Без дыма...
Ага, я присоединяюсь к раздаче Кто рискнет?
Тыкаю пальцем в экран со 100% верояностью)))
Ух ты , угадал. Удачно тыкнул. Надо взять на заметку.Назову эту стратегию ТЫКИВПОПУ.
Надо потестировать.
Ну, кому что нужно? Налетай, ведь седня тяпница...
Точка, точка, запятая. Вышла рожица кривая...