FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 429

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SanAlex:

Вы думаете кто то по вашим прогнозам открывает позиции

многие, а по вашим?

 
SanAlex:

Вы думаете кто то по вашим прогнозам открывает позиции

Иногда открывает. Ради интереса. Но очень редко :)

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

многие, а по вашим?

я когда выставляю - это для раздумья, может кто то, со своим прогнозом сопоставит 

 
SanAlex:

я когда выставляю - это для раздумья, может кто то, со своим прогнозом сопоставит 

Если бы вы по последним 10 страница моих прогнозов открывали ордера, хотя бы 0,1 лотом думаю что 1-2k usd заработали бы уже)

 
ALEKSANDR GADZERA:

Если бы вы по последним 10 страница моих прогнозов открывали ордера, хотя бы 0,1 лотом думаю что 1-2k usd заработали бы уже)

На корвалол. :)

 
Vitaliy Maznev:

На корвалол. :)

))))) ухаахахахаха 

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Если бы вы по последним 10 страница моих прогнозов открывали ордера, хотя бы 0,1 лотом думаю что 1-2k usd заработали бы уже)

Всё может быть! просто у вас их так много - что мой мозг не успевает перерабатывать информацию 

 
SanAlex:

Всё может быть! просто у вас их так много - что мой мозг не успевает перерабатывать информацию 

Это у него штрафные посты. За то что он отсутствовал длительный период.

 
SanAlex:

Всё может быть! просто у вас их так много - что мой мозг не успевает перерабатывать информацию 

да что ее перерабатывать, вот следующая тока 14:30 тут может быть два варианта развития события.

Точка это конец волны, если первый вариант, тогда цена не обязательно пойдет вверх, после может быть сформирован треугольник и там уже нужно будет смотреть куда пойдем.

Второй вариант в нашей точке будет восходящий бар а предыдущей будет ниже тогда снова будет падать. все просто.

1.

2. 


2

 

Вот смотрите по очереди. 

1.   вот что мы предполагали если можно так сказать

2. Потом долши до сюда  начали искать конец волны.

3. Нашли    но после точки нарисовался треугольник,

который мы тоже определили но не сразу...       но в итоге мы забрали глобальную точку экстремум, ну это я так думаю что глобальную, что падать будем хорошо и там уж как пойдет.


Каждая точка что я даю это конец волны, а какая будет после него уже это другой вопрос в 70% -80% это обычный разворот.

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