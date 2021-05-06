FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 429
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Вы думаете кто то по вашим прогнозам открывает позиции ?
многие, а по вашим?
Вы думаете кто то по вашим прогнозам открывает позиции ?
Иногда открывает. Ради интереса. Но очень редко :)
многие, а по вашим?
я когда выставляю - это для раздумья, может кто то, со своим прогнозом сопоставит
я когда выставляю - это для раздумья, может кто то, со своим прогнозом сопоставит
Если бы вы по последним 10 страница моих прогнозов открывали ордера, хотя бы 0,1 лотом думаю что 1-2k usd заработали бы уже)
Если бы вы по последним 10 страница моих прогнозов открывали ордера, хотя бы 0,1 лотом думаю что 1-2k usd заработали бы уже)
На корвалол. :)
На корвалол. :)
))))) ухаахахахаха
Если бы вы по последним 10 страница моих прогнозов открывали ордера, хотя бы 0,1 лотом думаю что 1-2k usd заработали бы уже)
Всё может быть! просто у вас их так много - что мой мозг не успевает перерабатывать информацию
Всё может быть! просто у вас их так много - что мой мозг не успевает перерабатывать информацию
Это у него штрафные посты. За то что он отсутствовал длительный период.
Всё может быть! просто у вас их так много - что мой мозг не успевает перерабатывать информацию
да что ее перерабатывать, вот следующая тока 14:30 тут может быть два варианта развития события.
Точка это конец волны, если первый вариант, тогда цена не обязательно пойдет вверх, после может быть сформирован треугольник и там уже нужно будет смотреть куда пойдем.
Второй вариант в нашей точке будет восходящий бар а предыдущей будет ниже тогда снова будет падать. все просто.
1.
2.
2
Вот смотрите по очереди.
1. #4182 вот что мы предполагали если можно так сказать
2. Потом долши до сюда #4197 начали искать конец волны.
3. Нашли #4198 но после точки нарисовался треугольник,
который мы тоже определили но не сразу... #4219 #4232 но в итоге мы забрали глобальную точку экстремум, ну это я так думаю что глобальную, что падать будем хорошо и там уж как пойдет.
Каждая точка что я даю это конец волны, а какая будет после него уже это другой вопрос в 70% -80% это обычный разворот.