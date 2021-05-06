FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 22

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sterva:

Скупаю.) Надеюсь уйдет выше 0.8584. ИМХО.

зря
 
Renat Akhtyamov:
зря

Поторопилась.) Верю, что слишком переоценен фунт. В паре с долларом тоже продажи набираю.

 

И Я - Лох...


 

А нормальные Пацаны выбирают Ауди...


 

Хочу стать Мессингом!!!

Григорьевичем...


 

Не забываю Луня!

Из прошлых страниц...

 
Lesorub:

И Я - Лох...


ТАК ЗЛО ??? Убыток???

 
Lesorub:

А нормальные Пацаны выбирают Ауди...


Давно смотрю. ГЭП не закрыт и все такое, но ведь не хочет.)))

 
sterva:

ТАК ЗЛО ??? Убыток???

Чистая прибыль. 
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