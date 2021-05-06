FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 22
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Скупаю.) Надеюсь уйдет выше 0.8584. ИМХО.
зря
Поторопилась.) Верю, что слишком переоценен фунт. В паре с долларом тоже продажи набираю.
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.01.15 03:06
Кто в Еньке, держим до талого!
К 23.02 будет и сыто и пьяно...
А Фунт в придачу:
Туса...
И Я - Лох...
А нормальные Пацаны выбирают Ауди...
Хочу стать Мессингом!!!
Григорьевичем...
Не забываю Луня!
Из прошлых страниц...
И Я - Лох...
ТАК ЗЛО ??? Убыток???
А нормальные Пацаны выбирают Ауди...
Давно смотрю. ГЭП не закрыт и все такое, но ведь не хочет.)))
ТАК ЗЛО ??? Убыток???