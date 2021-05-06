FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 91
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Да...
Лесоруб, можете ответить в сообщениях?
Лесоруб, можете ответить в сообщениях?
Ни кто не знает точно, где будет цена! Можем только предполагать...
Рельса как раз и обозначает будущие намерения! И цель 161.8% от их высоты (пока КУКЛ не передумает).
Вы просто сами проверьте отработку палок по истории и примите это за аксиому. Просто проверьте сами!!!
Да, и какая пара у Вас пробежала 20000 пунктов??? (из вашего сообщения...)
Вот пример сигнала:
Сейчас на рынке полно сигналов... Мне рисовать просто влом! Да и свободные средства все в деле.
Ни кто не знает точно, где будет цена! Можем только предполагать...
Рельса как раз и обозначает будущие намерения! И цель 161.8% от их высоты (пока КУКЛ не передумает).
Вы просто сами проверьте отработку палок по истории и примите это за аксиому. Просто проверьте сами!!!
Да, и какая пара у Вас пробежала 20000 пунктов??? (из вашего сообщения...)
Вот пример сигнала:
Сейчас на рынке полно сигналов... Мне рисовать просто влом! Да и свободные средства все в деле.
Я вот про этот долг по Вышей стратегии. Если нарисовал неправильно, поправьте
Я вот про этот долг по Вышей стратегии. Если нарисовал неправильно, поправьте
Здесь всего 687 п. от цели 1.14690 до лоя 1.07771
Цена обязательно цель возьмет!
Смотрите ДНЕВКИ!!!Недельки для общей информации!!!
ребят подскажите где найти скрипт который будет закрывать открытые и отложенные ордера при достижении прибыли при процентной зависимости прибыли от маржи?
надеюсь понятно объяснил
ребят подскажите где найти скрипт который будет закрывать открытые и отложенные ордера при достижении прибыли при процентной зависимости прибыли от маржи?
надеюсь понятно объяснил
Везет, даже прибыль есть...
Не знаю, подойдет ли?
Кто Даст совет? правильно ли, я открылся?
скорее всего, рановато пока покупать, надо дождаться, зелёненького кружочка USDJPYH2
Сегодня скорее всего, от зелёненького кружочка, двинет вверх - но надо ждать, этого кружочка . USDJPYH2
Отправят Фунтика в космос, так видится...
есть еще промежуточный тейк 1.29103 ...
Отправят Фунтика в космос, так видится...
есть еще промежуточный тейк 1.29103 ...
Привет. Осмелюсь с тобой не согласиться.
От данной красной черты пойдет фунт к цене в районе 1.24...