FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 146
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Еще 1 тык))) Продажа))
Еще 1 тык))) Продажа))
Не, так таращиться в экран круглосуточно - точно чекнуться можно.
Глаза выпрыгнут из орбит или башню снесет.
Уж лучше в долгосрак встать и по своим делам!
Вставай, солдат! Твоя сила в тебе(надеюсь помнишь? :) ) Никуда я не пропал. Сила моя со мной и она растёт :) Добавь в други - потрындим в личке.
EurUsd - откат завершился. Работаем на Юг.
Как обычно 50/50. Штаты вышли в лидеры по заболевшим. Так что вполне возможны нарастания негативных настроений на рынке, в ожидании спада ВВП штатов.
Как обычно 50/50. Штаты вышли в лидеры по заболевшим. Так что вполне возможны нарастания негативных настроений на рынке, в ожидании спада ВВП штатов.
Куда отстреливаетесь? По eurusd в каком направлении?
Я - опционщик. Одно могу сказать точно - на данный момент Евро находится в точке выбора(на балансе). Через неделю экспирация. Так что тут два варианта - либо до экспирации будем болтаться во флете. Либо выйдем в какую-то из строн. Куда именно - поживем увидим
Ева идет к 1,08800 +-