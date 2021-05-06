FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 146

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Еще 1 тык))) Продажа))


 
Aleksandr Yakovlev:

Еще 1 тык))) Продажа))


Не, так таращиться в экран круглосуточно - точно чекнуться можно.

Глаза выпрыгнут из орбит или башню снесет.

Уж лучше в долгосрак встать и по своим делам!

 
EurUsd - откат завершился. Работаем на Юг.
 
podotr:
Вставай, солдат! Твоя сила в тебе(надеюсь помнишь? :) ) Никуда я не пропал. Сила моя со мной и она растёт :) Добавь в други - потрындим в личке.
Куда отстреливаетесь? По eurusd в каком направлении? 
P.S. Добавил
 
Maksim Dlugoborskiy:
EurUsd - откат завершился. Работаем на Юг.

Как обычно 50/50. Штаты вышли в лидеры по заболевшим. Так что вполне возможны нарастания негативных настроений на рынке, в ожидании спада ВВП штатов.

 
Konstantin Nikitin:

Как обычно 50/50. Штаты вышли в лидеры по заболевшим. Так что вполне возможны нарастания негативных настроений на рынке, в ожидании спада ВВП штатов.

Вчера отстрелялся по северу gbpusd, и по югу eurgbp. Взял трофей 356 пунктов. Сейчас накапливаю силы для похода в тёплые края. В плюсе естественно. ..
 
Недельный график - толчок от нисходящей скользящей средней. Дневной график - верхняя граница нисходящего канала. Сигнал на продолжение нисходящего тренда...
 
Maksim Dlugoborskiy:
Куда отстреливаетесь? По eurusd в каком направлении? 
P.S. Добавил
Евро до их взбрыка на ставке США перестал торговать. Задолго до. Пока просто наблюдаю, в какую сторону решат идти. Не вижу.

Я - опционщик. Одно могу сказать точно - на данный момент Евро находится в точке выбора(на балансе). Через неделю экспирация. Так что тут два варианта - либо до экспирации будем болтаться во флете. Либо выйдем в какую-то из строн. Куда именно - поживем увидим
 
Ева идет к 1,08800 +-
 
Aleksandr Yakovlev:
Ева идет к 1,08800 +-
Как первичная цель - почти гарантия достижения. Дальше - никаких гарантий. Людям свойственно ошибаться. Но я, все же, работаю по югу. Уж очень похоже на продолжение тренда. 
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