FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 335
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Важнее знать цель!
Лесоруб, есть вопрос. Как я понял палки показывают, что цена встретила большие заявки и улетела в обратном направлении. Почему она возвращается? Какова физика процесса? И еще где вы ставите стопы вашей совокупной позиции? Спасибо.
Лесоруб, есть вопрос. Как я понял палки показывают, что цена встретила большие заявки и улетела в обратном направлении. Почему она возвращается? Какова физика процесса? И еще где вы ставите стопы вашей совокупной позиции? Спасибо.
Не так...
КУКЛ, рисуя такие свечи, заранее определил для себя, куда вернется. Это уровень 161.8 от их высоты.
Теперь, уходя в противоход, набирает себе позу, заманивая лохов. Те покупают (или продают), ведь тренд же...
Потом, в один момент, все резко меняется. Цена идет к цели от палок. КУКЛ с огромной позой в рынке, а многие
вылетают или по стопу или по Коляну. А как иначе еще им заработать??? Только кинуть ближнего! Заманить и кинуть...
Стопов нет... Риск можно рассчитать по индюку исходя из депо:
Пример:
Спасибо, а если что-то пойдёт не так, кроете вручную?
Пример:
вот смотрю и смотрю на твои картины
а если зиг-заг наложить, не точно так же ли получится?
вот смотрю и смотрю на твои картины
а если зиг-заг наложить, не точно так же ли получится?
Так накладывай... И смотри, как будут перерисовывать крайнюю точку. Оно нам нужно?
у тебя её нет
поэтому можно в зиг-заге на неё и не смотреть
то же самое в этом случае
Так накладывай... И смотри, как будут перерисовывать крайнюю точку. Оно нам нужно?
Ну молодец. Сам с этой темы сколько поднимаешь? памм акаунт ведёшь? Грааль же. Всё работает. же
Ну молодец. Сам с этой темы сколько поднимаешь?памм акаунт ведёшь? Грааль же. Всё работает. же
То зачем ордера скрываешь, то сколько поднимаешь...Не все ли равно???