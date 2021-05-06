FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 335

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Lesorub:

Важнее знать цель!

Лесоруб, есть вопрос. Как я понял палки показывают, что цена встретила большие заявки и улетела в обратном направлении. Почему она возвращается? Какова физика процесса? И еще где вы ставите стопы вашей совокупной позиции? Спасибо.

 
Aleksei Stepanenko:

Лесоруб, есть вопрос. Как я понял палки показывают, что цена встретила большие заявки и улетела в обратном направлении. Почему она возвращается? Какова физика процесса? И еще где вы ставите стопы вашей совокупной позиции? Спасибо.

Не так...

КУКЛ, рисуя такие свечи, заранее определил для себя, куда вернется. Это уровень 161.8 от их высоты.

Теперь, уходя в противоход, набирает себе позу, заманивая лохов. Те покупают (или продают), ведь тренд же...

Потом, в один момент, все резко меняется. Цена идет к цели от палок. КУКЛ с огромной позой в рынке, а многие

вылетают или по стопу или по Коляну. А как иначе еще им заработать??? Только кинуть ближнего! Заманить и кинуть...

Стопов нет... Риск можно рассчитать по индюку исходя из депо:

Файлы:
Informer_v31.mq4  17 kb
 

Пример:


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Спасибо, а если что-то пойдёт не так, кроете вручную?
 
Aleksei Stepanenko:
Спасибо, а если что-то пойдёт не так, кроете вручную?
Бывает... Но, риск то копеечный.
 
Lesorub:

Пример:

вот смотрю и смотрю на твои картины

а если зиг-заг наложить, не точно так же ли получится?

 
Renat Akhtyamov:

вот смотрю и смотрю на твои картины

а если зиг-заг наложить, не точно так же ли получится?

Так накладывай... И смотри, как будут перерисовывать крайнюю точку. Оно нам нужно? 
 
Lesorub:
Так накладывай... И смотри, как будут перерисовывать крайнюю точку. Оно нам нужно? 

у тебя её нет

поэтому можно в зиг-заге на неё и не смотреть

то же самое в этом случае

 
Lesorub:
Так накладывай... И смотри, как будут перерисовывать крайнюю точку. Оно нам нужно? 

Ну молодец. Сам с этой темы сколько поднимаешь? памм акаунт ведёшь? Грааль же. Всё работает. же 

 
ORACLE11111:

Ну молодец. Сам с этой темы сколько поднимаешь?памм акаунт ведёшь? Грааль же. Всё работает. же 

То зачем ордера скрываешь, то сколько поднимаешь...Не все ли равно???


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