FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 468
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запомним.
EURUSD по моим подсчетам максимум будет где-то здесь на М5
Кого ?)
запомни тебя выскочку
запомни тебя выскочку
вы о чем?
вы о чем?
сколько тебе и твоему, другу который тебе делает скидку,
сколько тебе и твоему, другу который тебе делает скидку,
Сделаю вид что что-то понял.
Сделаю вид что что-то понял.
знаешь кого я люблю?
знаешь кого я люблю?
Баратею?
https://www.youtube.com/watch?v=EfPznj_9nEE
EURUSD что-то не очень похоже что сейчас тут будем максимум....
запомни тебя выскочку