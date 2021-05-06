FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 468

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Fast235:

запомним.

Кого ?)
 

EURUSD  по моим подсчетам максимум будет где-то здесь на М5


 
ALEKSANDR GADZERA:
Кого ?)

запомни тебя выскочку

 
Fast235:

запомни тебя выскочку

вы о чем?

 
ALEKSANDR GADZERA:

вы о чем?

сколько тебе и твоему, другу который тебе делает скидку,

 
Fast235:

сколько тебе и твоему, другу который тебе делает скидку,

Сделаю вид что что-то понял.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Сделаю вид что что-то понял.

знаешь кого я люблю?

 
Fast235:

знаешь кого я люблю?

Баратею?

https://www.youtube.com/watch?v=EfPznj_9nEE

Ленинград - Батарея
Ленинград - Батарея
  • 2010.03.16
  • www.youtube.com
Мат без электричества (1999)
 

EURUSD  что-то не очень похоже что сейчас тут будем максимум....


[Удален]  
Fast235:

запомни тебя выскочку

Видишь человеку хочется выделиться, пускай
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