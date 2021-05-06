FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 218

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Привет, по этим парам сигналы слабые. При 1 возможности

часть закрывай и переводи в БУ.

Да, вроде прогноз - должен сбыться. Идёт куда надо

Снимок2

 
Да прямо сейчас вниз по EURJPY с целью 110.10. С уровнем риска 700-1000
 
Alexxl2008:
Да прямо сейчас вниз по EURJPY с целью 110.10

Где Вы видите такие цели?

Прогноз сомнительный

 
MakarFX:

Где Вы видите такие цели?

Прогноз сомнительный

Откройте  по EURJPY месячный график поставьте на него индикатор Zigzag с периодом 50-все ответы там видны.Если Ваш брокер дает котировки хотя бы за 10 лет.
[Удален]  
Alexxl2008:
Да прямо сейчас вниз по EURJPY с целью 110.10. С уровнем риска 700-1000

Не, я дождусь 109.0 и от, туда. Не помню в каком году - но были такие уровни, и USD/JPY была 88.0

EUR/USD 1. 45

 
Alexxl2008:
Откройте  по EURJPY месячный график поставьте на него индикатор Zigzag с периодом 50-все ответы там видны.Если Ваш брокер дает котировки хотя бы за 10 лет.
Я подожду Вашего прогноза по фунту до конца этого месяца.

И если сбудется, то поверю в Ваши способности "Нострадамуса"

 
MakarFX:
Я подожду Вашего прогноза по фунту до конца этого месяца.

И если сбудется, то поверю в Ваши способности "Нострадамуса"

А какая там цена озвучена была?))

 
Aleksandr Yakovlev:

А какая там цена озвучена была?))

До 1.51 в конце этого месяца дойдем.
 
MakarFX:
До 1.51 в конце этого месяца дойдем.

Хеее, видимо он перепутал с направлением)))

 
По канадцу часть позиции прикрыл.
1...211212213214215216217218219220221222223224225...656
Новый комментарий