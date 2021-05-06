FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 218
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Привет, по этим парам сигналы слабые. При 1 возможности
часть закрывай и переводи в БУ.
Да, вроде прогноз - должен сбыться. Идёт куда надо
Да прямо сейчас вниз по EURJPY с целью 110.10
Где Вы видите такие цели?
Прогноз сомнительный
Где Вы видите такие цели?
Прогноз сомнительный
Да прямо сейчас вниз по EURJPY с целью 110.10. С уровнем риска 700-1000
Не, я дождусь 109.0 и от, туда. Не помню в каком году - но были такие уровни, и USD/JPY была 88.0
EUR/USD 1. 45
Откройте по EURJPY месячный график поставьте на него индикатор Zigzag с периодом 50-все ответы там видны.Если Ваш брокер дает котировки хотя бы за 10 лет.
И если сбудется, то поверю в Ваши способности "Нострадамуса"
Я подожду Вашего прогноза по фунту до конца этого месяца.
И если сбудется, то поверю в Ваши способности "Нострадамуса"
А какая там цена озвучена была?))
А какая там цена озвучена была?))
До 1.51 в конце этого месяца дойдем.
Хеее, видимо он перепутал с направлением)))