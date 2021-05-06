FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 93

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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Может сегодня будет точка входа.

Желательно чтоб импульс был на верх с тестом.


любите вы против тренда сливать, пока цена не зайдет примерно за 107.20 нельзя на ней покупать

 
Fast235:

любите вы против тренда сливать, пока цена не зайдет примерно за 107.20 нельзя на ней покупать

Я вчера так и не зашел в сделку. Почему сразу сливать то?

 
USDCAD уже подрос с утра, но можно и с этого уровня купить, с лимитником -5(50)п
 
Fast235:
USDCAD уже подрос с утра, но можно и с этого уровня купить, с лимитником -10(100)п

Купить?

 
Aleksandr Yakovlev:

Купить?

почему нет?

sl35 tp40

 
Fast235:

почему нет?

sl35 tp40

Удачи. Не помешает.

 

Нууу, в добрый путь


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Нууу, в добрый путь


Рискованный вход  - эта пара, сама не знает, куда ей надо. EURGBPH2

EURGBPH2 

 
Alexsandr San:

Рискованный вход  - эта пара, сама не знает, куда ей надо. EURGBPH2

 

Из примера с прямоугольниками найди 2 отличия 


 

говорю же - любитель против тренда торговать, если так хочется открыть позицию, есть куча других символов, ранее говорил что любимые символы нужно выбрасывать из головы и торговать только по системе, лучше автоматической

по EURGBP трендовый индикатор показывает наверх. Если пара не подрастет, то сегодня сменится на низ, и все равно по ней нельзя будет еще заходить по моей системе

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