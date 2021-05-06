FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 93
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Всем привет. Может сегодня будет точка входа.
Желательно чтоб импульс был на верх с тестом.
любите вы против тренда сливать, пока цена не зайдет примерно за 107.20 нельзя на ней покупать
любите вы против тренда сливать, пока цена не зайдет примерно за 107.20 нельзя на ней покупать
Я вчера так и не зашел в сделку. Почему сразу сливать то?
USDCAD уже подрос с утра, но можно и с этого уровня купить, с лимитником -10(100)п
Купить?
Купить?
почему нет?
sl35 tp40
почему нет?
sl35 tp40
Удачи. Не помешает.
Нууу, в добрый путь
Нууу, в добрый путь
Рискованный вход - эта пара, сама не знает, куда ей надо. EURGBPH2
Рискованный вход - эта пара, сама не знает, куда ей надо. EURGBPH2
Из примера с прямоугольниками найди 2 отличия
говорю же - любитель против тренда торговать, если так хочется открыть позицию, есть куча других символов, ранее говорил что любимые символы нужно выбрасывать из головы и торговать только по системе, лучше автоматической
по EURGBP трендовый индикатор показывает наверх. Если пара не подрастет, то сегодня сменится на низ, и все равно по ней нельзя будет еще заходить по моей системе