FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 543
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Евродолллар все треугольники вверх пробивал! А вы продавали
Выше нарисовал.
Тут согласен полностью, этот треугольник отработал свое, не обращал на него внимания потому, что была точка на продажу.
Вопрос знатокам.
На скрине есть точка входа. Цена прошла 15 п. от сделки в вашу сторону. и вы прикрыли половину сделки.
По оставшейся части сделки вы выставили БУ на минус 10 п. от цены входа. Вопросы.
1. Сколько вы заработаете (потеряете) в итоге ? (в пунктах)
2. Если БУ будет на плюс 2 п. ?
3.Какова вероятность, что выбьет БУ стоящий на минус 10 п. и БУ стоящий на плюс 2 п.? ( писать в %)
Такая же вероятность, как если ты, выйдешь из дома и увидишь динозавра. 50 на 50!!! Либо увидишь либо нет.
Такая же вероятность, как если ты, выйдешь из дома и увидишь динозавра. 50 на 50!!!
https://youtu.be/0iZ1YG4JwLE
Не правильный ответ.Есть еще у кого какие соображения.?
Не правильный ответ.Есть еще у кого какие соображения.?
Тебе зачем это?)))
Тебе зачем это?)))
Это не мне, это вам надо.
Я проводил уже этот анализ на 1000 сигналов по точкам входа и ответ уже знаю.
А вам это может пригодиться по ловле глобального движения. (в моем понимании это от 100 п. и выше.)
Ладно, вижу тут ступор у всех. Да и с моей стороны немного не честно.
У каждого своя точка входа и свои сигналы.
Так вот по моей статистике вероятность того, что выбьет БУ стоящий на плюс 2 п. равняется примерно 80%.
а как работает гэп ? - должна перекрыть или как ?
Ладно, вижу тут ступор у всех. Да и с моей стороны немного не честно.
У каждого своя точка входа и свои сигналы.
Так вот по моей статистике вероятность того, что выбьет БУ стоящий на плюс 2 п. равняется примерно 80%.
А на минус 10 какая вероятность ?
Совсем с математикой плохо?)))
100 - 80=?
Совсем с математикой плохо?)))
100 - 80=?