FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 543

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Egor Manakhov:

Евродолллар все треугольники вверх пробивал! А вы продавали

Выше нарисовал.

Тут согласен полностью, этот треугольник отработал свое, не обращал на него внимания потому, что была точка на продажу.


 
Aleksandr Yakovlev:

Вопрос знатокам. 

На скрине есть точка входа. Цена прошла 15 п. от сделки в вашу сторону. и вы прикрыли половину сделки.

По оставшейся части сделки вы выставили БУ на минус 10 п. от цены входа. Вопросы.

1. Сколько вы заработаете (потеряете) в итоге ? (в пунктах)

2. Если БУ будет на плюс 2 п. ?

3.Какова вероятность, что выбьет БУ стоящий на минус 10 п. и БУ стоящий на плюс 2 п.? ( писать в %)

Такая же вероятность, как если ты, выйдешь из дома и увидишь динозавра. 50 на 50!!! Либо увидишь либо нет.




 
ALEKSANDR GADZERA:

Такая же вероятность, как если ты, выйдешь из дома и увидишь динозавра. 50 на 50!!!


https://youtu.be/0iZ1YG4JwLE

Не правильный ответ.

Есть еще у кого какие соображения.?
 
Aleksandr Yakovlev:

Не правильный ответ.

Есть еще у кого какие соображения.?

Тебе зачем это?)))

 
ALEKSANDR GADZERA:

Тебе зачем это?)))

Это не мне, это вам надо.

Я проводил уже этот анализ на 1000 сигналов по точкам входа и ответ уже знаю.

А вам это может пригодиться по ловле глобального движения. (в моем понимании это от 100 п. и выше.)

 

Ладно, вижу тут ступор у всех. Да и с моей стороны немного не честно.

У каждого своя точка входа и свои сигналы.

Так вот по моей статистике вероятность того, что выбьет БУ стоящий на плюс 2 п. равняется примерно 80%.

[Удален]  

а как работает гэп ? - должна перекрыть или как ?

XAUUSDM3.png

 
Aleksandr Yakovlev:

Ладно, вижу тут ступор у всех. Да и с моей стороны немного не честно.

У каждого своя точка входа и свои сигналы.

Так вот по моей статистике вероятность того, что выбьет БУ стоящий на плюс 2 п. равняется примерно 80%.

А на минус 10 какая вероятность ?
 
Roman Kutemov:
А на минус 10 какая вероятность ?

Совсем с математикой плохо?)))

100 - 80=?

 
Aleksandr Yakovlev:

Совсем с математикой плохо?)))

100 - 80=?

Не понял, а на минус 20 какая вероятность ?
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