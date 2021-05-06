FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 20

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Aleksandr Yakovlev:

Все проще чем кажется.

))) эх вы....

шас вас разведут...

 
Alexander Ivanov:

))) эх вы....

шас вас разведут...

Часть я уже закрыл. Не переживайте.)))

Я уже в +

Остальную часть буду растить)))
 
Alexander Ivanov:

))) эх вы....

шас вас разведут...

Что то мне подсказывает, что сейчас вас разведут)

 

Как хорошо растет)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Как хорошо растет)))


корни пускает :-)

а вообще любопытная ситуация - и евро и франк одновременно просятся вверх, всех прочих должно вспучивать в невероятное

 
Maxim Kuznetsov:

корни пускает :-)

а вообще любопытная ситуация - и евро и франк одновременно просятся вверх, всех прочих должно вспучивать в невероятное

Ну, я если выбрал пару по которой буду торговать, торгую только ее при наличии сигнала соответственно.

На другие пары временно не смотрю. Кто куда идет, как ходят, вообще фиолетово.

Как говориться что вижу, то и торгую))))

 
Aleksandr Yakovlev:

Как хорошо растет)))


Уууу, вижу-вижу всё в терминале D))
 
Что то молчат все. Не уж то посливали счета свои.?
 
Aleksandr Yakovlev:
Что то молчат все. Не уж то посливали счета свои.?

JPY  покупаете?

 
sterva:

JPY  покупаете?

Сегодня нет, не смотрел ее. Если хотите, могу глянуть.

Я бы сейчас продал эту пару. Но я сейчас ухожу и буду только утром.

Все на скрине.


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