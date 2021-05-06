FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 20
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Все проще чем кажется.
))) эх вы....
шас вас разведут...
))) эх вы....
шас вас разведут...
Часть я уже закрыл. Не переживайте.)))
Я уже в +Остальную часть буду растить)))
))) эх вы....
шас вас разведут...
Что то мне подсказывает, что сейчас вас разведут)
Как хорошо растет)))
Как хорошо растет)))
корни пускает :-)
а вообще любопытная ситуация - и евро и франк одновременно просятся вверх, всех прочих должно вспучивать в невероятное
корни пускает :-)
а вообще любопытная ситуация - и евро и франк одновременно просятся вверх, всех прочих должно вспучивать в невероятное
Ну, я если выбрал пару по которой буду торговать, торгую только ее при наличии сигнала соответственно.
На другие пары временно не смотрю. Кто куда идет, как ходят, вообще фиолетово.
Как говориться что вижу, то и торгую))))
Как хорошо растет)))
Что то молчат все. Не уж то посливали счета свои.?
JPY покупаете?
JPY покупаете?
Сегодня нет, не смотрел ее. Если хотите, могу глянуть.
Я бы сейчас продал эту пару. Но я сейчас ухожу и буду только утром.
Все на скрине.