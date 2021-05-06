FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 133

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Alexsandr San:

Какова на сегодня тенденция ?

Итак, на динамику и развитие валютного рынка влияет распространенность операций с валютами. Что это значит? В современном бизнесе прослеживается тенденция (причем повсеместная)

 
Alexsandr San:

Итак, на динамику и развитие валютного рынка влияет распространенность операций с валютами. Что это значит? В современном бизнесе прослеживается тенденция (причем повсеместная)

Зачем посты с прогнозами удаляете?

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ALEKSANDR GADZERA:

Зачем посты с прогнозами удаляете?

не захламлять ветку 

- те прогнозы, выставляю в момент сигнала на действие - через час два, они уже не актуальны 

 
Alexsandr San:

не захламлять ветку 

- те прогнозы, выставляю в момент сигнала на действие - через час два, они уже не актуальны 

а как проверять же ваши прогнозы, ну ладно ваше дело, понял.

 
Alexsandr San:

ну вот, можно проверить - может пойти верх, но не сто процентов


не сто, а тысяча)))) конечно пойдет куда она денется..... (жесть, зачем вам столько индикаторов, они же все запаздывают, самый лучший индикатор это цена)

 

GBPUSD все по плану:

GBPJPY здесь аналогично:

USDJPY после того как сформируется небольшой максимум (или не дай "кто нибудь" минимум) все остальные пары пойдут в своем направлении гораздо быстрее:


 

https://www.mql5.com/ru/forum/163424/page20#comment_15480377

готово. теперь ждёмс откатик и на 1580+- пробуем входить в лонг в недоперехай примерно 1660+ от туда есть вариант свалится под 1400

https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page121#comment_15501497 ну и продолжаем держать деревянного...

GOLD
GOLD
  • 2020.03.17
  • www.mql5.com
Привет! Стоит ли покупать золото по 1130...
 
GhostMan:

https://www.mql5.com/ru/forum/163424/page20#comment_15480377

готово. теперь ждёмс откатик и на 1580+- пробуем входить в лонг в недоперехай примерно 1660+ от туда есть вариант свалится под 1400

https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page121#comment_15501497 ну и продолжаем держать деревянного...

В лонг не стоит, пойдет только вниз в ближайшую неделю

 

что касается USDJPY возможен вот такой вариант развития событий тоже но для этого цена должна очень быстро пойти вниз. но я все-таки придерживаюсь что там будем максимум. хотя для торговли совершенно не имеет значение что там будет максимум или минимум, все равно дальше цена не пойдет после этой точки, просто будет разворот.


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD  небольшой откат ловим кто хочет.... если конечно в этом месте цена вниз не уйдет...


точка сомнительная, цена ушла в низ. не туда не сюда, поэтому скорее всего идем дальше вверх, удалил случайно график, извиняюсь

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