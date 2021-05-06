FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 638
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
MakarFX, 2020.12.17 20:17Ага, и название соответствует "ONO" )
Скоро ...
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золото сегодня, вроде как, пощупает 1900.16
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eur\usd больше шансов к 1.23266
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eur\usd больше шансов к 1.23266
Привет. А я за продажи.
Привет. А я за продажи.
Привет!
всё может быть - но пока цена выше линии PIVOT(оранжевая линия) то лучше в продажи не входить.
я тоже в продажи стану - но только попытаюсь поймать 1.23100
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наверное - если этот уровень продавит(1.22382) можно входить в Sell
Вижу как то так.
Вижу как то так.
у фунта сегодня, большие шансы пойти вниз.
у фунта сегодня, большие шансы пойти вниз.
Я об этом и написал)))
Я об этом и написал)))
а я, что бы ты не переживал - поддержал тебя )))
а я, что бы ты не переживал - поддержал тебя )))
Существенная поддержка. Спасибо)))
по ходу eur\jpy собралась к 128.915 -
- может конечно от этого уровня развернутся - но больше шансов к 128.915