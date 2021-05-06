FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 638

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Скоро ...

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золото сегодня, вроде как, пощупает 1900.16

XAUUSDH2 1900.16

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eur\usd больше шансов к 1.23266

EURUSDH2 1.23266

 
SanAlex:

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eur\usd больше шансов к 1.23266


Привет. А я за продажи.


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Aleksandr Yakovlev:

Привет. А я за продажи.


Привет!

всё может быть - но пока цена выше линии PIVOT(оранжевая линия) то лучше в продажи не входить.

я тоже в продажи стану - но только попытаюсь поймать 1.23100

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наверное - если этот уровень продавит(1.22382)  можно входить в Sell 

EURUSDM5 1.22382

 

Вижу как то так.


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Aleksandr Yakovlev:

Вижу как то так.


у фунта сегодня, большие шансы пойти вниз.

GBPUSDH2

 
SanAlex:

у фунта сегодня, большие шансы пойти вниз.


Я об этом и написал)))

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Aleksandr Yakovlev:

Я об этом и написал)))

а я, что бы ты не переживал - поддержал тебя )))

 
SanAlex:

а я, что бы ты не переживал - поддержал тебя )))

Существенная поддержка. Спасибо)))

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по ходу eur\jpy собралась к 128.915 - 

- может конечно от этого уровня развернутся - но больше шансов к 128.915

EURJPYDaily 128.915

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