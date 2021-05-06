FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 563
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По еврофунту покупка.
мне, кажись придётся докупаться 1.32894
не зацепилась синяя линия 1.32894 - может ещё вернётся за синей или может сначала к R2 а потом вернётся к синей !?
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EURJPY - отработала своё
- Доброе утро
- Доброе утро
И тебе доброе утро. Спасибо за клип.)))
И тебе доброе утро. Спасибо за клип.)))
что то я и графики не рассматривал - что куда сегодня двинет?
По еве попахивает началом флета по моему.
У кого какие прогнозы по евробаксу?
По еве попахивает началом флета по моему.
У кого какие прогнозы по евробаксу?
сегодня скорее всего сюда прибьётся 1.19340
По еве попахивает началом флета по моему.
У кого какие прогнозы по евробаксу?
По еве попахивает началом флета по моему.
У кого какие прогнозы по евробаксу?
Всем доброго утра.
EURUSD вот такие