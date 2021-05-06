FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 563

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По еврофунту покупка.


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SanAlex:

мне, кажись придётся докупаться  1.32894

не зацепилась синяя линия  1.32894 - может ещё вернётся за синей или может сначала к R2 а потом вернётся к синей !?

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EURJPY - отработала своё

GBPUSDM30 blue EURJPYH2 ооо

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у этой пары EUR\USD ещё остаётся сигнал верх 
Файлы:
EURUSDH2_1.19544.png  47 kb
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- Доброе утро

 
SanAlex:

- Доброе утро

И тебе доброе утро. Спасибо за клип.)))

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Aleksandr Yakovlev:

И тебе доброе утро. Спасибо за клип.)))

что то я и графики не рассматривал - что куда сегодня двинет?

 

По еве попахивает началом флета по моему.

У кого какие прогнозы по евробаксу?

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Renat Akhtyamov:

По еве попахивает началом флета по моему.

У кого какие прогнозы по евробаксу?

сегодня скорее всего сюда прибьётся 1.19340

Файлы:
EURUSDH2_1.19340.png  64 kb
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Renat Akhtyamov:

По еве попахивает началом флета по моему.

У кого какие прогнозы по евробаксу?

Как обычно мимо, растет
 
Renat Akhtyamov:

По еве попахивает началом флета по моему.

У кого какие прогнозы по евробаксу?

Всем доброго утра.

EURUSD  вот такие


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