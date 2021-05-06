FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 315

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Aleksandr Yakovlev:

Эти слова можно в рамочку ставить.

скорее всего, вот это в рамочку 

Думаю не надо сложности - Всё уже придумано до нас

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Можно я поумничаю !?

любая стратегия работает до тех пор, пока счёт находится в демо версии, стоит повторить свою стратегию на реале, все круто меняется. 

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но есть законы Индикаторов древних , где можно тихонечко войти хапнуть и выйти  

[Удален]  

я когда советую или даю намёки. Прохожу эту школу, и учусь на своих ошибках. 

И если чем делюсь, то пытаюсь уберечь других, что бы не повторяли ошибок. 

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и вообще я старый хрыч и куча внуков 

самой старшенькой внучки уже за 20 

 
Alexsandr San:

я когда советую или даю намёки. Прохожу эту школу, и учусь на своих ошибках. 

И если чем делюсь, то пытаюсь уберечь других, что бы не повторяли ошибок. 

-----------

и вообще я старый хрыч и куча внуков 

самой старшенькой внучки уже за 20 

Молодец Александр
 

И по Канадцу с трех попыток

словил я кайф 

поставив вниз

и в безубыток

                             Нонфарм Иванович.

 

Проегорили рост на объеме, мож откатик не вышибут...


 
С кластерами прошел курс лечения лет 10 назад , фибо, углы Ганна м зигзаги лучше ,платформа неплохая под это дело Wolwix плохо помню называется
 

Тут был "Wiktar". Про яблоки да крупный капитал рассказывал...

Картинки были с точными входами.

Так как найти на графике эту точку входа? Когда цена идет в нужном направлении с точного уровня.

Мне стало интересно найти этот движущий объем в кластерах...

[Удален]  

 можно входить в золото 

не можно а нужно - ловить по выше 

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запустил ловушки в низ с умножением лотов 

XAUUSDH2и

 
Alexxl2008:
С кластерами прошел курс лечения лет 10 назад , фибо, углы Ганна м зигзаги лучше

Вот пара сигналов на Ауди:

Понятно, что цена их заберет. Вот только по времени когда, ХЗ.

Смотрим ближайшие уровни:

В принципе, видно и начало движения на объеме и откатик:

И Лунька прикрыть, тенетника...


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