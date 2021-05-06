FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 315
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Эти слова можно в рамочку ставить.
скорее всего, вот это в рамочку
Думаю не надо сложности - Всё уже придумано до нас
Можно я поумничаю !?
любая стратегия работает до тех пор, пока счёт находится в демо версии, стоит повторить свою стратегию на реале, все круто меняется.
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но есть законы Индикаторов древних , где можно тихонечко войти хапнуть и выйти
я когда советую или даю намёки. Прохожу эту школу, и учусь на своих ошибках.
И если чем делюсь, то пытаюсь уберечь других, что бы не повторяли ошибок.
-----------
и вообще я старый хрыч и куча внуков
самой старшенькой внучки уже за 20
я когда советую или даю намёки. Прохожу эту школу, и учусь на своих ошибках.
И если чем делюсь, то пытаюсь уберечь других, что бы не повторяли ошибок.
-----------
и вообще я старый хрыч и куча внуков
самой старшенькой внучки уже за 20
И по Канадцу с трех попыток
словил я кайф
поставив вниз
и в безубыток
Нонфарм Иванович.
Проегорили рост на объеме, мож откатик не вышибут...
Тут был "Wiktar". Про яблоки да крупный капитал рассказывал...
Картинки были с точными входами.
Так как найти на графике эту точку входа? Когда цена идет в нужном направлении с точного уровня.
Мне стало интересно найти этот движущий объем в кластерах...
можно входить в золото
не можно а нужно - ловить по выше
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запустил ловушки в низ с умножением лотов
С кластерами прошел курс лечения лет 10 назад , фибо, углы Ганна м зигзаги лучше
Вот пара сигналов на Ауди:
Понятно, что цена их заберет. Вот только по времени когда, ХЗ.
Смотрим ближайшие уровни:
В принципе, видно и начало движения на объеме и откатик:
И Лунька прикрыть, тенетника...